鄂伦春旗税务局优化服务显贴心 打造新品牌

人民网讯（通讯员董秋霜 王超）鄂伦春自治旗税务局持续深入认真落实各项简政降税降负政策，以问题为导向积极组织开展“问需求 优服务”纳税人座谈会。围绕地方民营企业发展的税收政策需求开展深入交流，充分听取纳税人意见和建议，准确掌握企业在税务机构改革后涉税方面的“堵点”“痛点”，努力优化营商环境，用政策效应激发民族企业发展的活力和动力，为民族品牌发展壮大提供税收支撑。
大兴安岭腹地鄂伦春自治旗境内甘河镇西南八岱山脚下，潺潺流淌着天然弱碱水，呼伦贝尔市鲜卑源酒业有限公司充分利用这里得天独厚的水资源，将拓跋鲜卑民族文化附加于产品，打造独具地域文化特色的民族品牌“鲜卑源”啤酒。
2015年以来，鄂伦春旗税务局持续关注地方民族企业发展，针对鲜卑源酒业有限公的生产经营特点，建立了个性化的的事前、事中、事后管理服务机制，在帮助企业规范财务管理的同时，点对点开展精细化服务，专项辅导企业执行农产品扣除等税收优惠政策，确保企业应享尽享税收政策“红利”。截至目前，该企业2018年已享受农产品扣除进项税额88.6万元，企业所得税享受财政补贴收入记入不征税收入优惠318万元。
鲜卑源酒业公司的财务总监说到：“按照最新的增值税改革政策，制造行业增值税税率从17%降至16%，进一步减轻了企业的负担，截至目前，今年预计还将少交增值税6万多元。畅享税收优惠政策带来的红利让企业资金运转更加灵活，可以不断投入于新产品的研发和设备更新换代上。企业今年还准备把节省的税金用于品牌宣传上，提高品牌知名度，让更多的消费者了解‘鲜卑源’鄂伦春的民族品牌。”
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