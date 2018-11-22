砸重金买靓号竟是假 男子非法篡改抖音账号被批捕

中新网义乌11月22日电 (记者 奚金燕 通讯员 龚书弘 陆筱靓)不论是车牌，还是手机号码，靓号总是广受追捧，被赋予了特别的价值。在当下流行的“抖音视频”中，抖音靓号也让人眼前一亮，甚至部分用户不惜花重金购买抖音靓号。22日记者从浙江省义乌市检察院获悉，犯罪嫌疑人付某受利益驱使，非法使用软件篡改抖音账号，因涉嫌破坏计算机信息系统罪已被义乌市检察院批准逮捕。
今年7月以来，“抖音视频”开办单位北京微播视界科技有限公司员工陈某发现，“抖音”的账号被人恶意修改过，数据库内至少2900余个账号已被修改！
到底是谁恶意修改了这些账号？修改这些账号的意图到底是什么？“人为将抖音号修改为纯数字将严重影响抖音账户的管理，例如出现账户充值错误等问题。”该公司立即报了警。
随着侦查的深入，真相逐渐浮出水面。原来，恶意修改抖音账号的是付某，他在7月上网浏览抖音的相关信息时，了解到通过某e语言程序编写软件的技术手段就可以修改成网上贩卖的靓号。
于是，付某动起了歪点子。他上网找到制作该软件的人，幷通过微信转账支付了500元向其购买了该软件。
买来该软件后，付某将其安装在电脑上，幷购买了300余个单价为2.5元的微博账号来注册抖音，付某将其修改成容易熟记或者有特殊寓意的抖音靓号。
付某篡改后的抖音账号通过下家索某(另案处理)对外层层销售，经一次次转卖来获取高额回报。
据该案检察官介绍，付某等人一方面将靓号在朋友圈等渠道出售，另一方面则推出“私人定制”的服务，即下家主动提出需要的靓号，传递给上家付某进行篡改，再出售。而这两种模式都需要付某破坏计算机信息系统，修改处定制抖音靓号。
在“私人定制”模式中，付某应下家需求，以1万元的价格定制“88888888”靓号，最终被其下家以1.5万元的价格卖给了实际使用者。截至到案前，付某已累计获利数万元，目前已被义乌检方批捕。(完)
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