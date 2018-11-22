统计局：2017年"三新"经济增加值相当于GDP的比重为15.7%

人民网北京11月22日电 国家统计局今日发布数据显示，2017年全国“三新”经济增加值为129578亿元，相当于GDP的比重为15.7%，比上年提高0.4个百分点。按现价计算的增速为14.1%，比同期GDP现价增速高2.9个百分点。
国家统计局表示，以上数据根据《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》和《新产业新业态新商业模式增加值核算方法》来进行核算。
“三新”经济是新产业、新业态、新商业模式的简称，是经济中新产业、新业态、新商业模式生产活动的集合。“三新”经济增加值是指一个国家（或地区）所有常住单位一定时期内进行“三新”经济生产活动的最终成果。
分三次产业来看，第一产业“三新”经济增加值为5998亿元，相当于GDP的比重为0.7%；第二产业“三新”经济增加值为54253亿元，相当于GDP的比重为6.6%；第三产业“三新”经济增加值为69326亿元，相当于GDP的比重为8.4%。第三产业“三新”经济增长迅速，增加值现价增速为17.0%，相当于GDP的比重比上年提高0.4个百分点。
全国“三新”经济增加值核算结果
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产业
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绝对额（亿元）
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相当于GDP比重（%）
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2017年
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2016年
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2017年
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2016年
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“三新”经济
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129578
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113587
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15.7
|
15.3
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第一产业
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5998
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5830
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0.7
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0.8
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第二产业
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54253
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48497
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6.6
|
6.5
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第三产业
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69326
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59260
|
8.4
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8.0
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注：分项数据不等于合计数是数值修约所致。
附注：
1.指标解释
“三新”经济是新产业、新业态、新商业模式的简称，是经济中新产业、新业态、新商业模式生产活动的集合。
新产业指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动。具体表现为：一是新技术应用产业化直接催生的新产业；二是传统产业采用现代信息技术形成的新产业；三是由于科技成果、信息技术推广应用，推动产业的分化、升级、融合而衍生出的新产业。
新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态。具体表现为：一是以互联网为依托开展的经营活动；二是商业流程、服务模式或产品形态的创新；三是提供更加灵活快捷的个性化服务。
新商业模式指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。具体表现为：一是将互联网与产业创新融合；二是把硬件融入服务；三是提供消费、娱乐、休闲、服务的一站式服务。
“三新”经济增加值是指一个国家（或地区）所有常住单位一定时期内进行“三新”经济生产活动的最终成果。常住单位指在我国的经济领土上具有经济利益中心的经济单位。生产是指在机构单位的控制和组织下，利用劳动、资本、货物和服务投入，创造新的货物和服务产出的活动。
2.核算范围和分类
“三新”经济增加值的核算范围包括《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中规定的全部“三新”经济活动。
《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》的范围包括：现代农林牧渔业、先进制造业、节能环保活动、互联网与现代信息技术服务、现代技术服务与创新创业服务、现代生产性服务活动、新型生活性服务活动、现代综合管理活动。
3.核算方法及资料来源
“三新”经济增加值按照国家统计局制定的《新产业新业态新商业模式增加值核算方法》，利用相关统计资料和国民经济核算资料，从生产方采用增加值率法、相关指标推算法等多种方法进行核算。
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