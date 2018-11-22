市场监管总局提示 杜绝电动自行车"进楼入户"等情况

人民网北京11月22日电 据市场监管总局网站消息，根据市场监管总局发布前3季度国家质量专项监测评价结果，今年前3季度，全国17地56家产品伤害监测哨点医院采集产品伤害信息11.6万例。统计分析表明，消费者使用不当是引发突发事故的重要原因。

只要消费者增强安全意识，规范使用产品，就能够避免很大一部分伤害。针对发现的主要消费使用问题，市场监管总局提示广大消费者进一步提升安全意识，规范使用产品，加强日常预防防范：

一、关于防范电动自行车碰撞与火灾的消费提示。不自行改装拆除限速器等关键性组件，定期检查制动系统，确保制动系统迅速可靠。充电器老化或破损、充电线路乱拉乱接是引发火灾的重要安全隐患，应杜绝电动自行车“进楼入户”“人车同屋”等情况发生。

二、关于防范儿童玩具误食与误塞事故的消费提示。选购产品时要注意产品标识的年龄范围，特别是低龄儿童应避免购买颗粒较小的拼装类玩具。毛绒玩具的眼睛、鼻子，玩具汽车的车轮、电池、螺丝螺帽等小零件一旦脱落，就存在咽下和吸入异物隐患，应加强儿童的看护，避免误食、误塞事故的发生。

三、关于防范童车相关碰撞与摔伤的消费提示。购买童车产品时应加强外观检查，排除车体上是否有导致可能割伤或划伤皮肤的边缘、边角以及儿童手指可插入的孔隙。根据使用说明提示组装童车，并定期检查，特别关注刹车装置、折叠保险部件、护套和保护件等功能是否有效。儿童使用童车时，应配备安全带、头盔、护具等保护装备，看护人不应离开。

四、关于防范燃气热水器中毒事件的消费提示。正确选择、合理安装使用燃气热水器是避免事故发生的关键。建议购买燃气热水器时选择带有报警功能的产品。由有资质的专业人员安装燃气热水器和排烟管，不自行安装。热水器的燃烧装置应安装在空气流通良好的浴室之外，排烟管通向室外，不使用超出国家规定使用年限的燃气热水器。

五、关于防范压面机碾压与骨折伤害的消费提示。使用前检查设备防护装置是否安置到位，操作员要穿戴工作服、工作帽，严禁穿肥大衣物，以防卷入压面机内造成伤害，使用时不能拆除防护杆、防护罩等保护装置。发生伤害事故，应立刻断电，迅速联系医院和消防等救援机构，等待专业救援机构处理，不要尝试将受伤部位拉出，以防造成更大的伤害。

(责编：赵爽、仝宗莉)