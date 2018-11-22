2017年北京市国有企业资产总额超6.4万亿元

人民网北京11月22日电 （朱江）今天上午，召开的北京市第十五届人大常委员会第九次会议，北京市人民政府向北京市人大常委会报告了2017年度北京国有资产管理情况，数据显示，2017年，北京市国有企业资产总额超6.4万亿元。
11月14日下午，北京市委常委会召开会议，会议研究了《2017年度本市国有资产管理情况的综合报告》《2017年度本市地方金融企业国有资产的专项报告》，指出，建立政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度，是加强国有资产管理和治理的重要基础工作。要认真总结报告编制经验，建立全面规范的国有资产报告制度和工作机制，构建完整统一的国有资产监督体系。围绕提高城市公共服务和综合保障能力，优化国有资本布局。深化供给侧结构性改革，稳步实施企业重组，做强做优国有企业。完善国有资产监督体系，有效防范国有资产流失。探索建立行政事业资产绩效评价机制。
北京市财政局局长吴素芳介绍，今天上午提请北京市人大常委会审议的是《北京市人民政府关于2017年度本市国有资产管理情况的综合报告》和《北京市人民政府关于2017年度本市地方金融企业国有资产的专项报告》。
“这是北京市落实党的十八届三中全会关于加强人大国有资产监督职能要求的重要改革举措，是首份国有资产综合报告。”吴素芳如是说。
吴素芳表示，综合报告是北京首份涵盖各级各类国有资产的账本，统计了企业国有资产、金融企业国有资产、行政事业性国有资产和国有自然资源资产情况，全面反映了各类国有资产管理、使用、处置和监督的实际情况；金融专项报告聚焦金融企业国有资产情况，重点介绍金融企业国有资产总量、分布与行业结构和国有资产管理情况。
《综合报告》披露，2017年，北京市国有企业资产总额为64185亿元，负债总额42541亿元，国有资本及权益总额14614亿元；北京控股及参股地方金融企业资产总额为57080亿元，负债总额52926亿元，所有者权益4154亿元，国有资本约占总股本的三分之一；北京市行政事业单位资产总额9812亿元，负债总额2323亿元，净资产7489亿元。
《金融专项报告》显示，截至2017年末，北京地方金融企业资产总额为57080亿元，负债总额52926亿元，所有者权益4154亿元。在国有金融资本中，银行类企业资产总额、国有资本、北京市国有资本分别占99%、75%、66%；金融企业投资布局涉及村镇银行、金融租赁公司和基金公司等多个领域；根据报送情况，截至2017年末，北京地方金融企业无境外投资。
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