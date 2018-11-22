专家：应对挑战 推进中国矿业“走出去”

人民网北京11月22日电 (张晓赫)“面对百年之大变局，机遇挑战并存，需要我们携起手来以更高的战略定位、更宽的视野、更有弹性的市场安排，保持战略定力，坚定不移推进矿业‘走出去’。”中国地质调查局党组成员、副局长王昆在日前的第二届丝路矿业论坛上表示，在全球配置资源，既是市场的要求，也是国情的需要，同时也是矿业的基础。

这一业内共识也正得到更广泛的支持。北京产权交易所副总裁周志武表示，产权市场是资本市场的重要组成部分，北交所将不断加强与各方的深度合作，不断提升国际化服务，促进“一带一路”倡议的实施和国际经济融合。

当前国际变局下，该如何看待境外矿业的投资机遇？中国地质调查局全球资源战略中心常务副主任王高尚指出，我国矿产资源需求步入分异增长阶段，未来全球大宗矿产需求低增长或将持续10年，同时我国资源不足的国情将长期存在。

王高尚建议，中国矿业界要逆周期战略布局，瞄准资源富集区、大矿山、大公司，从单矿种和重点地区两个维度，形成合力，建立主要矿产资源全球战略支撑点，有效保障资源供应。

中国矿业联合会原常务副会长王家华则进一步分析认为，当前的逆全球化的抬头，使全球经济、全球矿业的预期出现了相当大的不确定性。国内矿业需要做正确的事和正确地做事，要分析需求，树立市场信心，倡导资源全球化；同时，也要努力实现创新引领，力推绿色智能矿业，深耕战略区域，以合理市场配置决胜资本市场。

北京矿产地质研究院院长王京彬指出，未来矿业的红利在海外，中国矿企“走出去”必须融入矿业全球化、借鉴他人的成功经验。王京彬列举国际矿业市场中的典型案例表示，应鼓励更多的中国矿业企业成功“走出去”。

挑战也同时存在，国内矿业如何才能更好的走出去？中国有色金属工业协会原会长康义指出，全球正面临生产力高速发展、科技创新、文明碰撞及国际力量对比变化等百年未有的大变局。在这种前提下，建议中国矿业企业走出去定要和当地发展战略、规划对接，要和基础设施建设、产能合作一起规划，并把风险控制放在首位。

中国钢铁工业协会原副会长王晓齐认为，走出去面临最大的问题是不熟悉国际市场，缺乏国际化人才，在经营决策上一定要克服国内的惯性思维。避免风险的有效方法是，与国际大公司或当地企业开展合资合作，积累经验，培养人才。

中国工程院院士传尧表示，中国的选矿工艺技术在世界上是领先的，但是在生产实践上，在选场设计、管理，包括智能制造技术、装备等方面，跟国外还有明显的差距。选矿往往是“卡脖子”的环节，不能只追求选矿指标最大化，而是要兼顾经济与技术，实现价值最大化。此外，对复杂的矿产资源，一定要搞清矿产资源的赋存状态。

中国工程院院士毛景文则强调，地质科学研究、前期的地质勘探要和企业开发结合起来。同时他指出，中国矿业企业“走出去”获取优势资源，必须要有优秀的团队，包括地质专家、基础设施评估评价的专业人士、法律界人士等。

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