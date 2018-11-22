业界：强化工商界务实合作 助推“一带一路”建设

人民网北京11月22日电 （张晓赫）如何抢抓“一带一路”建设机遇，助推“一带一路”建设，正得到全球工商界的更多回应与探讨。

11月20日，在由丝绸之路国际总商会与保加利亚工商会联合主办的“共建‘一带一路’机制与平台大会”上，丝绸之路国际总商会副主席兼秘书长李中航表示，“一带一路”互联互通和中国持续扩大开放给中保两国带来巨大合作机遇，愿携手保加利亚工商会搭建合作平台，推动项目落地，促进工商界在“一带一路”框架下的务实合作，共同维护多边贸易体制，助推构建开放型世界经济。

保加利亚代表在大会上表示，希望两国工商界积极推动中国企业在保投资，共同推动“一带一路”相关项目落地。

会议期间，丝绸之路国际总商会代表团分别与保加利亚国务秘书尤莉娅娜·迪米特罗娃，欧盟事务部长莉良娜·帕夫洛娃，农业、食品和林业部部长鲁门·波罗扎诺夫，经济部副部长亚历山大·马诺莱夫进行了会谈。

迪米特罗娃表示，保加利亚地理位置优越，连接亚欧非大陆，是丝绸之路上的重要节点。当前是推动两国密切合作的黄金时期，希望丝绸之路国际总商会与保加利亚工商会积极推动中国企业在保加利亚投资，推动两国在各领域的项目合作。

帕夫洛娃表示，保加利亚是较早支持和参与“一带一路”合作的国家，希望工商界间加强合作，共同推动“一带一路”项目在保加利亚的落地。

波罗扎诺夫表示，今年7月以来，保加利亚与中国已经在“16+1”框架下开启了一系列项目合作。保加利亚的农业企业多为私有企业，企业与企业之间的合作需要商协会之间互相协作、积极推动。

马诺莱夫表示，近年来保加利亚经济增长稳定，是欧洲最具吸引力的国家之一。保加利亚欢迎中国企业前来投资兴业，也希望把农产品、食品、红酒、化妆品等产品销往中国。

丝绸之路国际总商会是以“一带一路”各国国家级商协会为主体的国际商协会联盟组织，目前已拥有77个国家的129个国家级商协会成员，共享近千万企业会员。保加利亚工商会于2018年2月加入丝绸之路国际总商会，成为团体会员。

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