商务部：美更新“301调查”报告罔顾事实 中方完全不接受

人民网北京11月22日电 22日，在商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，中方注意到美方日前对“301调查”报告进行的更新，对此表示严重关切。报告对中方进行新的无端指责，捕风捉影，罔顾事实，中方完全不能接受。

近日，美国贸易代表办公室更新了对华“301调查”报告，对中国有关技术转让、知识产权和创新等方面进行了新的指责。

高峰说，中方多次强调，美方开展的所谓“301调查”以及相关的贸易措施，是依据其国内法采取的单边主义、贸易保护主义的做法，是把美国的国内法凌驾于国际法之上，违背美方自己对世贸组织所有成员作出的承诺，是对世贸组织多边规则的无视和破坏。

高峰表示，希望美方停止破坏双边经贸关系的言行，采取建设性态度，为中美经贸关系重回正轨、为全球经济的稳定增长创造有利条件。

此外，针对美方日前公布的拟加强14项技术出口管制征求意见的通知，高峰说，中方已注意到这一通知，并正在对美方可能采取的措施进行评估。

他表示，国家安全是在开放条件下实现的。泛化安全概念，为正常的国际贸易设置不必要的壁垒，不仅无助于国家安全的实现，也不利于贸易的扩大和平衡发展。希望美方采取建设性举措，真正改善贸易环境，为其优势产品扩大出口、减少贸易逆差创造条件。中方将密切关注美方有关立法情况，视情采取必要措施，维护中方企业的合法权益。

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