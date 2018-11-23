“三新”增加值数据首次发布

本报北京11月22日电 （记者陆娅楠）国家统计局22日对外公布，根据《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》和《新产业新业态新商业模式增加值核算方法》，经核算，2017年全国“三新”经济增加值为129578亿元，相当于GDP的比重为15.7%，比上年提高0.4个百分点。按现价计算的增速为14.1%，比同期GDP现价增速高2.9个百分点。
“三新”经济是新产业、新业态、新商业模式的简称，是经济中新产业、新业态、新商业模式生产活动的集合。“三新”经济增加值是指一个国家（或地区）所有常住单位一定时期内进行“三新”经济生产活动的最终成果。
分三次产业来看，我国第一产业“三新”经济增加值为5998亿元，相当于GDP的比重为0.7%；第二产业“三新”经济增加值为54253亿元，相当于GDP的比重为6.6%；第三产业“三新”经济增加值为69326亿元，相当于GDP的比重为8.4%。第三产业“三新”经济增长迅速，增加值现价增速为17.0%，相当于GDP的比重比上年提高0.4个百分点。
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