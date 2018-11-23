支持民企既是社会责任也是商业机会（支持民营企业在行动）

习近平总书记近日在民营企业座谈会上指出，要改革和完善金融机构监管考核和内部激励机制，把银行业绩考核同支持民营经济发展挂钩，解决不敢贷、不愿贷的问题。解决民营企业融资难融资贵问题，商业银行是中坚力量。商业银行如何变革自身体制机制，更好地服务民营企业？当前已经采取了哪些有针对性的措施？如何在服务民营企业过程中实现商业可持续性？记者就相关问题采访了建设银行董事长田国立。

问：这一轮民营企业融资难有什么新特征？从商业银行角度来看，民营企业融资难融资贵的症结在哪儿？

田国立：当前民营企业遇到的困难既有市场外部因素、企业自身因素，也有金融机构因素。从现状来看，融资难、融资贵问题更多集中在小微企业方面。主要症结在于信贷准入标准高、增信难度大、申贷流程长、期限不匹配，以及融资接续问题等。同时，银企信息不对称、抵押登记效率低，导致信贷调查、审批到发放的流程耗时拉长，企业“等米下锅”现象普遍。此外，很多小微企业在向银行申请贷款的过程中，需要承担担保和评估等第三方服务费用，推高了企业的融资成本。

问：做惯了“大生意”的大型银行转而服务小微企业是否会遇到一些难题？建设银行打算从哪些方面加强服务民营企业特别是小微企业的能力？

田国立：国有大行要为国分忧，引导资金流向社会最需要的地方，精准滴灌到最急需金融服务的民营企业和中小企业，这是大行的责任所在。然而正如一个硬币的两面，硬币的一面是银行的责任和担当，另一面则是银行的机会和机遇，任何社会“痛点”对银行来说都是商业机会，商业银行要寻找到专业的解决方法和技术路径，就能在解决企业痛点的同时实现银行自身的稳健、持续发展。

大数据、云计算、人工智能等金融科技的运用为商业银行提供了解决方案。目前建行强大的金融科技应用能力和数据运用能力，为解决融资难融资贵问题发挥了很好的示范效应。今年年初，建设银行明确提出普惠金融战略，举全行之力，将普惠金融业务打造为新时代背景下建设银行应对市场新形势、新变化的战略支点。随后又相继出台普惠金融三年发展规划，强化小微企业、商户型企业、个体工商户、小微企业主、农户等重点客群批量营销，创新推出“小微快贷”“云税贷”“抵押快贷”“平台快贷”等一系列大数据金融产品。近日又在全行提出进一步加大支持民营和小微企业发展的26条举措和工作要求，着力打造“建行模式”，依靠金融科技力量去破解小微企业和民营经济融资困境。

数据显示，截至9月末，建设银行服务的对公信贷客户中，民营企业占比九成，融资余额占比近30%。民营企业贷款余额1.7万亿元，同比增速10.34%。建设银行用于小微企业贷款余额1.49万亿元，贷款客户87.4万户，较年初新增26.9万户，增长44.39%。

问：金融机构传统的监管考核和内部激励机制在一定程度上造成银行“不敢贷、不愿贷”，应该从何处着手解决？

田国立：部分银行的“惜贷”问题，主要有以下原因：一是部分民营企业存在信息不透明、管理欠规范、产品技术含量相对低、跨行业过度扩张等问题；二是传统融资方式解决问题上也受到一些局限，部分民营企业由于信用风险相对较高，金融机构出于考核、追责等方面压力对其放贷较为谨慎；三是银行金融机构风险控制能力本身也有局限性，也就不敢放贷。

从商业银行角度来看，服务民营企业，银行思维方式、经营理念、业务流程等都要随之改变，这对银行来说不啻于一场革命，是整个商业银行文化的再造过程。具体来说有两个方面，首先是效益，按照传统方式发放小微企业贷款的经济收益肯定不如服务大型企业，如果单纯从收益角度考核员工不能体现业务导向，这时银行的内部管理机制要因势而变。其次是问责制度，小微企业风险相对较高，只有真正做到尽职免责才能提升员工的积极性，关键是如何落实。

下一步，建设银行将积极落实监管机构对贷款扩面增量、降低成本等政策部署，积极执行政府和监管机构支持民营企业和小微企业发展的相关要求。制定差异化绩效考核指标，加大对民营企业营销和服务激励费用安排，将业绩考核同支持民营和小微企业发展挂钩；在坚守合规底线的基础上，建立和完善容错纠错机制，激发客户经理和基层机构服务民营企业的内生动力，真正实现敢贷愿贷。

问：解决民营企业融资难融资贵是一项系统性工程，商业银行还能有哪些更大的作为？在这个过程中还要注意哪些问题？

田国立：受制于资本约束和负债约束，商业银行为企业提供贷款只是一个方面。除此之外，商业银行还能为企业提供债券、理财、基金、租赁等全方位金融服务，为客户提供低成本的融资。更重要的是，商业银行能发挥自身优势整合社会资源，提升整个市场的服务能力，只有这样整体融资成本才能有效降低。

对此，建设银行在战略安排上布局普惠金融综合服务平台体系，通过聚合内外部、线上线下销售渠道资源、经营类或消费类场景，以银行的科技和资金优势，带动更多社会资源服务小微企业，构建开放的小微金融服务生态圈。今年以来，建设银行通过打造同业合作平台，运用金融科技手段，将“新一代”核心业务系统建设积累的业务、技术经验和成果输出给中小金融机构，进而助力民营和中小微企业持续发展。截至目前，建设银行同业合作平台框架协议客户数达1583家，与80多家中小金融机构明确零售智能风控产品合作意向。同时，建行已经和发改委开展合作，募集了大约300亿元的种子基金，希望能够撬动3000亿元规模资金，支持科技创新型企业的发展，并准备在深圳投资100亿元建立投贷联动技术产业园区。

下一步支持民营企业和小微企业融资的政策措施，还要注重政策协同落地，在坚持市场化、法治化前提下，发挥税收、政府财政补贴、政府担保政策的引导作用，同时要避免企业授信集中过度，防止部分民企过度融资后，盲目多元化发展，并积极跟进风险管控，加强对客户风险预判，积极探索新的风险管理机制。

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 02 版）

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