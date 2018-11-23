跨境电商过渡期后监管方案将尽快实施

本报北京11月22日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰22日介绍，关于跨境电商过渡期后的监管方案，已经审议并原则通过，商务部将会同相关部门尽快印发并组织实施。

自2016年5月以来，我国对跨境电商零售进口实行“暂按个人物品监管”的过渡期安排，有效促进了相关行业发展。据中国海关统计，2018年1—9月，我国跨境电商零售进口579亿元人民币，同比增长56.6%。企业也普遍反映，希望尽快明确过渡期后监管方案，稳定市场预期，厘清各方责任，更好地促进行业健康发展。

高峰说，目前，商务部已会同相关部门，在充分听取行业企业意见基础上，形成过渡期后的监管方案，这一方案已经国务院常务会审议并原则通过。

据介绍，方案按照“包容审慎”的监管原则，延续和完善现行的监管安排。一方面，将过渡期内“暂按个人物品监管”的原则固化下来，不执行首次进口许可批件、注册或备案要求，保持了监管政策的连续稳定；另一方面，明确政府部门、跨境电商企业及平台、境内服务商等各参与方责任，强化商品质量安全监管和风险防控，保障消费者权益。同时，还在现行15个城市基础上，将政策适用范围进一步扩大到北京等22个新设立的跨境电商综合试验区城市，自2019年起执行。

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 10 版）

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