道地药材贵在“地道”(聚焦·探问中药材质量（中）)

贵州省威宁彝族回族苗族自治县“威宁党参”是国家地理标志产品。图为该县海拉镇海昌村一名药农正在地里挖党参。

何 欢摄

规范种植是关键

一些中药材生产存在滥用化肥、农药、生长调节剂现象，影响了中药材品质

近日，辽宁省瓦房店市中医师陈家功发现，一些号称来自甘肃岷县的当归，外观上明显粗大，也没有多大药效。这种当归在人工种植过程中，使用了一种生长调节剂，一两年就可长出来，而传统种植的当归需要长5年以上。

当归是中医常用的补血、活血散寒药，当归身偏于补血，当归尾偏于活血。产于甘肃岷县的当归，被称为秦归，是公认的地道药材。

麦冬使用生长调节剂后，单产可以从300公斤增加到1000多公斤。党参使用生长调节剂后，单产量增加1倍。产量增加了，但有效成分普遍降低，有的降低一半甚至更多，药效可想而知。

种植是中药材行业的“第一车间”。目前我国中药材种植技术相对还较落后，经营管理较为粗放，重产量轻质量，滥用化肥、农药、生长调节剂现象较普遍，导致中药材品质下降，影响中药质量和临床疗效，也有损中医药的声誉。

中国医学科学院药用植物研究所研究员薛健说，中药材种植像一般农作物一样会受到病虫草害的影响，不可避免地要使用农药。因此，药材中有农药检出并不意外，使用农药不可怕，可怕的是滥用农药。

中药存在农药残留，一方面是药材生长过程中从环境摄入的，另一方面是农药不合理使用造成的。黄芪、当归、党参等药材常发麻口病，潜藏在土壤中的线虫先是咬破根部的表皮组织，细菌侵入后根部开始腐烂，导致减产甚至绝产。为了杀灭害虫，有的农民就大量喷施农药。

薛健分析，滥用农药包括错误的农药品种、过多的使用量和使用次数、使用时间和收获时间相隔太近。每一种农药的作用机理和防治效果都有针对性，如果选错药，不但不能防治病虫害，反而增加了生物抗性，白花钱还使残留无端增加。目前国家已经禁止了多种高毒高残留农药的生产使用，销售的多是高效低毒低残留农药。但是，如果使用时间距离收获期太近，药物没来得及降解，也同样会引起残留超标。

中药材农药残留问题与限量标准不太完善也有关系。中药标准最权威的就是《中国药典》，5年一版不断修订，目前用的是2015年版。薛健介绍，中国药典、绿色中药标准中，只规定了10余种有机氯农药残留量和5种重金属及黄曲霉素的测定及限量标准。

《中医药法》规定，国家鼓励发展中药材规范化种植养殖，严格管理农药、肥料等农业投入品的使用，禁止在中药材种植过程中使用剧毒、高毒农药，支持中药材良种繁育，提高中药材质量。

作为中药大国，我国不断规范中药材种植。《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》提出制修订120种中药材国家标准；完善农药、重金属及有害元素、真菌毒素等安全性检测方法和指标；建立中药材外源性有害物质残留数据库。这些举措将有助于中药材质量整体提升。

道地药材不能“移植”

各地有各地的道地药材，不能互相代替。道地药材拿到别的地方种就变样，质量不行，效果也不行

道地药材是我国传统优质中药材的代名词，民间素有“非道地药材不处方，非道地药材不经营”的说法。常言道：“好土生好苗”。每味道地药材根据其性味不同，都有道地产区。中药药性形成是气候、土壤、生物、地形等综合作用的结果。不同地方出产的药材，质量会有差异。

道地药材得到现代科学的证实。黄芪的道地产区在山西浑源。如果种植在黄河以南，鞭竿芪就变成了鸡爪芪（鸡爪状）。药材不只是形状改变，有效成分含量也不一样。最新版《中国药典》规定，黄芪总皂苷含量不得低于0.04%，浑源黄芪皂苷的含量在0.16%以上，最高可能达到0.38%。

年过九旬的国医大师金世元长期从事中药工作，对道地药材颇有研究。他说，各地有各地的道地药材，不能互相代替。道地药材拿到别的地方种就变样，质量不行，效果也不行。

我国500余种常用中药材中，大约300种已经实现了人工种植。据不完全统计，2017年全国中药材总种植面积已经达到6799.17万亩。从野生到种植，不少中药材走出道地产区，实现“南药北种”或“西药东栽”。在经济利益的驱动下，产区发生被动变迁，道地产区被所谓的新兴产区取代。尽管部分品种药材产量很高，但药材的合格率未能明显提高，造成大量资源浪费。

“中药材有其固有的严格的生长环境，不能违背植物生长规律。”中国中医科学院首席研究员肖永庆说，药材栽培的地理、气候环境与道地产区差别越大，中药材的质量差别就越大。其主要原因是，生长期不足而靠过度田间管理来“加速”药材的生长。有的地方为了满足药品标准对药材成分定性、定量的要求，改变植物基因而进行“定向培植”，以提高特定成分的含量。以丹参为例，经过特殊培养的丹参，丹参酮Ⅱ含量很高，但这种丹参已不是中药材意义上的丹参，只能称为提取物原料。

中国工程院院士、中国中医科学院常务副院长黄璐琦说，国家正在组织编制中药材尤其是道地药材生产基地建设规划，建议以“有序、有效、安全”为方针，优化全国中药材生产布局，鼓励在道地产区和主产区优先发展道地优质药材，限制中药材盲目引种。

目前，农业农村部拟制订《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025）》，引导建设一批历史悠久、特色鲜明、优势突出的道地药材生产基地，加力推进中药产业发展，提升中药材质量、效益和竞争力。

种子是质量的源头

中药材种质退化、种子种苗质量较差等问题，不利于中医药行业健康发展

江西进贤县的3位农民联手办公司，承包土地700亩，播种了防风和黑柴胡，本想好好赚一笔，谁知播种后不发芽，种子公司承诺的发芽率为80%，实际只有10%。经该县法院判决，种子公司赔了租地损失费和种子款。

黄璐琦指出，中药材种子种苗市场监管体系不严，不少药农利益难以保障。目前，中药材种质退化、种子种苗质量较差等问题普遍存在，严重制约了中医药行业健康发展。

种好苗好药材好，种子是中药质量的源头。长期以来，中药材的种子种苗多处于“就地采收—就地留种—就地再栽培”的原始循环状态，“只种不选，只选不育”，加之受种源不清、环境条件等影响，无法保证中药材稳定的生长性能和药用性能。多年生黄芪、甘草的发芽率仅在60%左右。阳春砂为多年生植物，如果不及时筛选提纯，易造成种质退化。

三七在北方安家、虫草在大田引种、黄连在平原栽培……道地品种在区域间的引种过程中出现混杂、退化现象，导致种子种苗与药材品质下降。野生种质资源在遗传上存在明显的多样性，不同的种群甚至个体，外观性状、化学成分含量等具有较大差异，以致产量与质量不稳定。目前，我国中药材种子管理处于边缘地带，呈现种质混杂、种源混乱的状态。

与农作物品种相比，我国中药材种子（种苗）标准化工作显得滞后。我国人工栽培药材中约150种药材的规范化种植技术前期已有研究，但已培育出优良品种并在生产上推广应用的药材不超过10种。只有解决源头问题，才能提高中药材生产技术水平，提高药材产量，保证生产优质中药材。

在国药种业有限公司总经理王继永看来，目前市场上交易的中药材种子有不少处在无包装、无标识和无使用说明状态。种子真假难辨，优劣不清，质量管理意识淡薄，质量控制技术手段缺乏。全国具有专业中药材种子种苗资质的企业不超过20家，能够正常经营的更是寥寥无几。中药材种业需要国家出台扶持政策，引导企业开展规范化种业经营，改善行业现状。

长期以来，中药材一直被当作一般农作物进行种植，但与农作物管理体系相比远远落后。2016年1月1日正式实施的《种子法》第九十三条规定：“草种、烟草种、中药材种、食用菌菌种的种质资源管理和选育、生产经营、管理等活动，参照本法执行。”至此，中药材种子才被纳入种子法管理的范畴。

黄璐琦建议，应尽快建立中药材种子质量管理法律法规，以《种子法》为核心，形成一个包括《种子法》、行政法规、地方性法规、行政规章、规范性文件等专门的法律法规体系，从源头上把好中药质量关。

黄璐琦说，种苗基原纯正、遗传性状优良是生产高品质药材的根本保障。加大对中药材新品种选育和推广的支持力度，制定中药材种子种苗行业标准，构建全国一体化的中药材种子种苗供应保障平台，确保优质种源持续稳定供应，将是未来中药材种业的重要任务。

《 人民日报 》（ 2018年11月23日 19 版）

(责编：冯粒、袁勃)