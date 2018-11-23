原标题：外交部发言人：美暗示把中国“开除”出WTO是痴人说梦

外交部发言人耿爽22日表示，美国官员暗示把中国“开除”出世贸组织(WTO)注定是痴人说梦，暴露出美方强权霸凌的嘴脸和唯我独尊的心态。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，21日，美国白宫经济顾问委员会主席哈西特表示，中国作为WTO成员“行为不端”，并称要考虑是否把中国“开除”出WTO。有分析指出，美方的发言具有暗示的意味。中方对此有何评论？

“WTO是多边机构，不是美国一家开的。WTO成员是平等的，也不是美国一家说了算的。美方个别人暗示将中国‘开除’出WTO，虽然注定是痴人说梦，但它也暴露出美方强权霸凌的嘴脸和唯我独尊的心态。”耿爽说。

他说，据不完全统计，一段时间以来，美国相继退出了联合国教科文组织、联合国人权理事会、万国邮政联盟等国际组织，退出了跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、巴黎气候变化协定、全球移民协议、伊朗核协议、《维也纳外交关系公约关于强制解决争端之任择议定书》等一系列国际文书。国际社会对美方打着“美国优先”的旗号“毁约”“退群”的行径自有明鉴，对美方对多边机构和多边条约“合则用，不合则弃”的做法深表关切。

他说，中国加入WTO以后，积极履信守约。今年7月，WTO对中国进行了贸易政策审议，包括WTO总干事在内的各方普遍积极评价中国对多边贸易体制的支持和贡献，高度赞赏中方在WTO中与日俱增的作用。

耿爽表示，中方致力于构建开放型世界经济，坚定支持以WTO为核心的多边贸易体制，愿与各方一道促进WTO在坚持自身核心价值和基本原则的基础上与时俱进，进行改革。与此同时，中方坚决捍卫多边主义，维护以规则为基础的国际秩序，愿与国际社会一道推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

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