原标题：新一季财报纷纷亮相 互联网巨头继续寻找新发力点

从财报数据看，几大互联网巨头业绩依然亮眼，但未来营收增幅可能收窄、游戏收入下降、用户数下降等忧虑也带来不少挑战。而传统产业与互联网深度融合下的行业机会，则成为巨头们未来的发力点

随着小米、京东和拼多多先后发布财报，互联网板块的巨头们几乎都已交出新一季度企业运营答卷。从财报数据看，尽管各家情况有喜有忧，但整体上中国互联网产业的“好年景”仍在继续，接下来能否找到新的发力点，将成为决定未来竞争格局的关键。

快慢并存

BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）传统互联网三巨头的表现仍是市场关注的焦点。仅从盈利能力看，这三家的表现依然亮眼。2018年第三季度，阿里巴巴营收达851.48亿元，同比增长54.5%，增速超过硅谷FAANG（脸书、亚马逊、苹果、奈飞、谷歌）五大公司。阿里净利润182.41亿元，同比增长4.8%；腾讯在第三次架构调整后首次发布财报，总营收突破800亿元达到806亿元，净利润233.3亿元，同比增长30%，超过市场预期；百度总营收为282亿元，净利润为124亿元，但增速在三家中最高，达56%。

即使如此，来自资本市场和行业分析师们的反馈依然不佳。阿里巴巴发布新一季财报后第二天，其股价下跌2.42%。原因在于，其宣布下调2019财年的收入为3750亿元至3830亿元，而此前的预估则为增速60%，达4004亿元。如果按下调后的数字计算，阿里巴巴2019财年的营收增速预计将为49.8%—53%，这意味着未来两个季度的营收增幅还可能会继续下降。

对于腾讯的担忧则来自于其核心盈利业务游戏。第三季度，腾讯游戏业务整体收入环比下降4%至258.13亿元，这是近两年腾讯游戏首现负增长，游戏收入占整体收入的32%，比例也进一步下降，达到2015年以来的低点。

百度的问题是，尽管在净利润上和其他两家相差不多，但在营收上，仅为阿里巴巴和腾讯的三分之一左右。市值上，百度徘徊在650亿美元左右，而另外两家则进入了3000亿美元俱乐部。此外，百度在移动互联网端也缺乏“超级入口”。

三巨头之外，“喜忧参半”同样是其他公司本季财报的关键词。拼多多第三季度收入为33.72亿元，同比增长高达697%，截至第三季度年度活跃用户为3.855亿，同比增长144%。京东第三季度收入1048亿元，同比增长25.1%，增速创连续9个季度以来最低。在用户数上，截至第三季度京东年度活跃消费用户为3.052亿，环比首次出现下降，这意味着，拼多多活跃用户已超过京东。不过，京东净利润为30亿元，同比增长200%，拼多多则亏损7.9亿元。

“暗战”技术

随着“人口红利”的消退，互联网产业的竞争正进入“深水区”。网络购物新增用户数据就是最好的例证。

以往被认为消费能力有限，又需要大量基础设施“加持”的低线城市用户成了“香饽饽”。拼多多的崛起正被认为来自这些用户。同时，第三季度阿里巴巴新增用户中，75%同样来自于低线市场。京东商城轮值CEO徐雷也表示，京东将持续渗透到低线城市。

在争夺用户的过程中如何胜出？技术投入带来的创新成为“利器”。阿里巴巴方面称，用户的高增长得益于强大的人工智能能力。淘宝得以根据用户以往的购物行为，向用户推送更加高质量和精准的商品和服务。数据显示，京东第三季度在技术研发上投入了34.5亿元，同比增长96%，占总收入的3.3％。而去年全年此项投入合计66.5亿元。以其开放人工智能平台NeuHub为例，京东方面称，基于这一平台的情感分析能力，京东智能客服为消费者提供了超过1630万次服务，其中90%的问题都能由智能客服独立解决。

针对最被诟病的“傍名牌”问题，拼多多CEO黄峥表示，拼多多正在不断尝试创新技术手段加强平台治理，如利用算法模型与图像识别技术打击“傍名牌”，“即使消费者在搜索框输入山寨词，也只能搜到正规品牌，这将让‘山寨’商家知难而退”。

“下注”融合

传统产业与互联网深度融合是另一个被互联网巨头们寄予厚望并投入重金的新方向。

按照腾讯总裁刘炽平在财报电话会议中的说法，“产业互联网业务最初的营收机会还是来自云业务”。云业务作为融合的“基础设施”，成为巨头们开拓这一“蓝海”的发力点。

在成立新的云与智慧产业事业群后，腾讯在新一季财报中首次披露了腾讯云业绩，腾讯云2018年前三季度营收超过60亿元，第三季度收入同比增长超过100%。在国内，腾讯云最大的竞争对手是阿里云，第三季度，阿里云营收高达56.67亿元，增速同样高达90.5%。

在体量上，腾讯云业务与阿里巴巴依然存在较大差距。不过，按照云与智慧产业事业群总裁汤道生的说法，云业务被视为腾讯的核心平台，“希望通过技术、数据帮助产业实现转型升级，把腾讯与各行各业的连接做得更紧密”。在他看来，腾讯在C端的用户需求优势将被平移到B端，“这一点也能把腾讯和其他服务提供商区别开”。

在阿里云方面，阿里巴巴已开始将其融合经验与方案向全球拓展。数据显示，截至目前，阿里云在全球19个地区运营了多达52个可用区，成为首家覆盖美国、英国、德国、日本、中国这全球前五大云计算市场的中国云计算厂商。

在全力投入基础设施建设之外，融合也已开始带来“真金白银”。第三季度，腾讯网络广告业务收入同比增长达47%，至162.47亿元，其中社交及其他广告收入同比增长61%，至111.57亿元。基于微信的朋友圈广告和营销推广，线下商户已开始为腾讯贡献价值。在线数字营销服务平台“搞定”CEO李栋表示，通过线下微信支付的流水量，线下小微商户目前可以在腾讯得到一定的免费广告置换。线上线下的打通，将持续成为腾讯收入的“金矿”。

来自小米的数据同样显示出融合的力量。数据显示，智能物联网设备及生活消费品成为小米的“金库”。第三季度，这一部分的收入为108亿元，较去年同期增长89.8%。与此同时，第三季度小米消费级物联网连接设备数，已达1.32亿台（不包括智能手机和笔记本电脑），拥有5台以上智能设备的用户达198万，环比增长16.5%。这同样意味着，以智能家庭为核心的物联网智能设备也在保持高速增长，作为下一个“风口”，物联网也已“准备就绪”。

(责编：杨曦、赵爽)