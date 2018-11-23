原标题：新型网诈：伪造流量 受害者几个月损失500万元

新型网诈：伪造流量骗客户

一个人在电脑前用作弊软件每天能制造三四百次的假下载量，短短几个月某广告平台就被一诈骗团伙“套路”了500万元！广州市公安局新闻办公室昨日通报，近日，南沙警方结合“净岛”行动，在南沙区、番禺区以及佛山市顺德区等地展开统一收网行动，打掉一个盘踞在南沙区的电信网络诈骗团伙。该案也是广州警方侦破的首宗以作弊APP模拟人工点击实施网络诈骗的案件，属于典型的新型网络犯罪。

偷梁换柱

注册公司

注册多个正规公司。

通过审核

通过某科技公司广告联盟部门审核，开始向广告联盟平台提交APP软件并申请发放广告。

作弊软件

将本应挂在正规APP上供用户点击的广告挂在用户无法下载的作弊APP上。

伪造流量

通过技术手段，模拟真人点击广告的效果，伪造APP流量。一个嫌疑人在电脑前用作弊软件完成点击，每天能伪造虚假下载量约300-400次。

作弊软件骗取广告联盟推广回报

今年9月，某科技公司安全管理部门负责人向南沙警方报案，称在南沙地区有恶意开发者利用作弊软件骗取该公司广告联盟平台的广告推广回报。南沙警方抽调精干警力成立专案组，依托智慧新侦查，迅速开展工作。

专案组根据该科技公司提供的线索对涉案注册公司法人代表进行追查，重点追查涉案“资金流”“信息流”，梳理汇总数据和信息，排查出犯罪嫌疑人的身份信息。专案组与科技公司密切沟通，详尽掌握广告平台对于APP软件的审核机制，并对该团伙使用的网络工具进行分析，逐步掌握其使用的作弊软件种类及具体作案流程。

经过近一个月的侦查，一个组织严密、分工明确的新型网络诈骗团伙浮出水面。该团伙主要以马某江、马某权(均为广州市南沙区人)两兄弟为首，成员有10余人。10月12日晚，南沙警方分成10个抓捕组，在南沙区、番禺区及佛山市顺德区等地展开统一收网行动，一举抓获包括马某江、马某权在内的犯罪嫌疑人10名，捣毁作案窝点3个，现场缴获作案电脑47台、手机17部、银行卡61张。经初审，马某江等人对通过作弊APP模拟人工点击广告实施网络诈骗的行为供认不讳。

经初查，该团伙涉嫌利用网络作弊软件模拟人工点击，虚构网络APP广告点击量诈骗某公司广告联盟，涉案金额高达500余万元。

人均每日模拟三四百人下载量

“嫌疑人文化水平不高，但自己喜欢‘钻研’，常加入黑灰产业交流群学习、提高技术。”经办民警透露，该案犯罪嫌疑人具有较高的软件编程水平，懂得绕过网络公司的审核机制，属专业化、智能化、高科技犯罪团伙。该案有别于以往的网络诈骗犯罪模式，属于典型的新型网络犯罪。犯罪嫌疑人首先注册多个正规公司，在通过某科技公司广告联盟部门的账号、财务审核以后，开始向广告联盟平台提交APP软件并申请发放广告。

“根据广告平台要求，点击广告链接，并成功下载、安装完成链接中的产品才算一个有效点击，才会支付推广费用。”办案民警称，在提交的正规APP软件通过审查并获得平台下发的广告后，犯罪嫌疑人开始偷梁换柱，将本应挂在正规APP上供用户点击的广告挂在作弊APP上。这种作弊APP是不能被用户正常下载使用的，但犯罪嫌疑人则可以在上面通过技术手段，模拟真人点击广告的效果，伪造APP流量，骗取广告联盟平台的广告推广回报。“该团伙模拟真人点击，变化不同的模拟手机参数，让广告公司误以为这些都是真实的用户数据。实际上，一个嫌疑人在电脑前用作弊软件完成点击，每天能伪造虚假下载量300~400次。”

目前，马某江、马某权等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。（文/广州日报全媒体记者张丹羊 通讯员郑天乐、郑善因、张毅涛）

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