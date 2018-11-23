原标题：22家“超时”停牌公司将随时复牌 哪些基金机构持有？

22家“超时”停牌公司将随时复牌？哪些基金机构持股这些公司？

在证监会的停复牌指导意见发布半个月后，11月21日深夜，沪深交易所发布了《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引(征求意见稿)》(简称《指引》)，直指A股市场的众多停牌钉子户。

上述指引被称为史上最强停复牌制度细则，重点规范国内资本市场存在停牌事由较多、停牌期限较长、“停牌避险”等情形。

值得注意的是，此前，银亿股份被深交所强制复牌，复牌后股价连续下跌，截至今日，有超20家公司仍处在长期停牌过程中，有哪些基金机构持股上述公司呢？

指引看点：

对重大资产重组停复牌是本次指引修订的重点，主要有以下四方面：

要求减少重组停牌情形，缩短重组停牌期限——不超过10个交易日。

要求停牌期限届满披露预案，到期不披露预案的应终止重组。

明确停牌申请的时间窗口及披露要求，停牌就要披露相关情况，不停牌情况下筹划重组的，不得提前披露相关信息。

服从国家政策，留有余地。国家有关部门对相关事项的停复牌时间另有要求的，公司可以申请继续停牌，但连续停牌时间原则上不得超过25个交易日。涉及国家重大战略项目、国家军工秘密等事项，对停复牌时间另有要求的，从其要求。

另外其它重大事项的停牌安排如下：

一是上市公司筹划控制权变更、要约收购、股权激励、员工持股计划等其他重大事项，确需停牌的，可以申请停牌不超过2个交易日，确有必要的，可以延期至5个交易日。

二是上市公司破产重整期间原则上股票不停牌，确需停牌的，可申请停牌不超过2个交易日，确有必要的，可以延期至5个交易日。

三是上市公司风险事项存在重大不确定性，可能严重影响市场秩序、损害投资者合法权益，中国证监会或者交易所认为有必要的，上市公司可以申请停牌。除上述情形外，上市公司的其他事项如筹划非公开发行、签订重大合同等，都不得申请停牌。

另外，指引还提到，除上述情形外，上市公司的其他事项如筹划非公开发行、签订重大合同等，都不得申请停牌；对于滥用停牌、无故拖延复牌、期满拒不复牌等行为，交易所可以采取现场检查、强制复牌等措施；对于股票累计停牌时间过长或者频繁停牌的公司，建立停牌信息公示制度等。

史上最严新规

上市公司任性停牌、长期停牌问题，基本上是A股市场的一个长期顽疾。然而，这一个现象也始终困扰着市场的健康发展。

国际知名指数基金明晟(MSCI)指数和富时也明确表示，停牌超过一定标准的股票将被剔除出指数。今年5月份，明晟公司(MSCI)还发布临时公告，5只停牌A股暂不被纳入指数。不久前，富时罗素相关负责人也明确表示，“为了表明我们不鼓励长期停牌这一做法的态度，我们在设置相关制度时，会把停牌超过一定标准的股票剔除出指数。”

早在2016年5月27日，沪深交易所曾经发布了停复牌新规，时隔两年多，交易所对停复牌规定再次修改，被认为是之前停复牌新规的有效补充，同时也被称为史上最严的停复牌新规。

财经评论人士郭施亮表示，这些年来，系列的停复牌新规出炉，也意在打击A股市场上市公司的任性停牌、长期停牌现象，但庆幸的是，随着强有力政策的先后落地，不少顽固停牌的上市公司也开始陆续复牌，逐渐恢复了正常的市场交易。随着史上最严停复牌新规的深入推进，料任性停牌、长期停牌的现象也将会逐渐减少，利于市场运行环境的正常化。

其实在本次新规出台之前， A股市场已出现第一例强制复牌案例。11月19日晚间，深交所强令银亿股份复牌，在公司未自己公告复牌的情况下，深交所11月19日晚间决定，银亿股份股票自2018年11月20日开市起复牌。复牌之后，银亿股份股价连续下跌。

这些公司停牌超25个交易日

本次新规明确了仅发行股份重组可停牌且停牌时间不超过10个交易日，筹划控制权变更、要约收购等停牌时间不超过5个交易日，例外事项的停牌时间原则上不超过25个交易日。

记者通过Wind数据整理，目前A股上市公司中有22家停牌时长超过25天。其中，*ST新亿、深深房A、信威集团、中天金融等四家公司停牌时长超过300天。具体名单如下：

*ST新亿、深深房A、信威集团等三家公司停牌时间较久，分别已经停牌723个交易日、531个交易日、456个交易日。

*ST新亿的前身为贵州上市公司*ST国创，2014年12月由新疆万源稀金投资控股有限公司(下称新疆万源)接盘原第一大股东股权，而后迁往新疆并现名。

2015年11月7日，由于不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且财务状况和经营状况严重恶化，已明显缺乏清偿能力，根据债权人的申请，*ST新亿被新疆塔城中院受理破产重整。公司股票自2015年12月7日开始因重整事项停牌。记者注意到，本次交易所的 “停复牌新规”也对破产重整的上市公司作出了明确要求：破产重整期间原则上股票不停牌。

另外，深深房A是中国恒大(3333.HK)借壳回A股的交易标的，公司股票从2016年9月14日已经停牌。今年6月份，深深房A和恒大地产又将重组上市协议的有效期及排他期延长至了2018年12月31日。

信威集团成原是大唐电信的核心子公司，2013年9月在A股借壳上市。但在2016年，因为柬埔寨信威的实际运营状况，信威集团被质疑已有部分股东通过减持套现巨额财富。公司股票也从2016年12月26日起停牌至今。

哪些基金机构持股这些公司？

在这些“超时”停牌的公司中不乏机构投资者身影。

据记者不完全统计，22只“超时”停牌股中，除了金亚科技外，其余21只个股均包含机构持股。在停牌时间超过三个月以上的公司中，基金公司抱团持有信威集团，*ST天化的前十大股东中有八大股东均为股份制银行。

今年以来，已经有创金合信、景顺长城、博时基金、天弘基金、南方基金等多家基金公司宣布下调信威集团估值。其中南方基金在10月份下调旗下基金持有的信威集团估值，估值价格调整至8.11元，较之停牌前的14.59元，降幅44.41%，相当于五个跌停。

翻看这些公司的三季报机构持仓情况可以看到，这些公司中也不乏明星基金出没。

其中，易方达基金分别持有铁汉生态、旋极信息、上海莱士和闻泰科技四家公司股份，持股数量分别为1149万股、5.75万股、87.68万股和187.36万股；持股比例分别为0.78%、0.01%、0.02%和0.39%。大成基金分别持有信威集团和上海莱士339.51万股和27.4万股，持股比例分别为0.22%和0.01%。另外，博时基金持有旋极信息1505万股公司股份，持股比例为1.5%。

(责编：杨曦、赵爽)