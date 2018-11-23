原标题：10月外汇占款环比骤降915亿元 余额降至八年新低

10月外汇占款环比骤降915亿元 余额降至八年新低

中国人民银行11月22日更新的“货币当局资产负债表”显示，10月末央行口径外汇占款余额为213168.39亿元，较9月环比大幅减少915.76亿元。

这是外汇占款连续第三个月环比减少，且9月和10月央行口径外汇占款的降幅扩大明显，分别环比减少了1193.95亿元和915.76亿元。

上一次连续出现千亿元的央行口径外汇占款降幅，要追溯到2016年末、2017年初，当时人民币对美元汇率正遭遇贬值。

官方外汇储备和央行外汇占款的变化，往往被作为观察央行是否干预汇市的参考。

外汇占款是指央行因收购美元等外汇资产而相应投放的本国货币。由于人民币还不是自由兑换货币，外贸企业和居民等获得外汇后，需兑换成人民币才能流通使用。过去受强制结汇制度和热钱流入影响，中国外汇占款不断增加。随着美元走强和外汇管理局实施意愿结汇后，外汇占款开始逐渐下降。外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

分析认为，10月外汇、外储双双明显下降，可能意味着央行再次进入外汇市场，以此稳定汇率。

回首整个10月人民币兑美元走势，延续了此前的贬值走势，其中，10月7日央行宣布定向降准加重了市场上的人民币贬值预期。更多反映央行预期的人民币对美元中间价从9月28日的6.8792，贬值到了10月31日的6.9646，而更多反映市场预期的人民币对美元即期汇率则从9月28日的6.8814贬值到了6.9734。

招商证券宏观分析师林澍认为，10月外汇占款的这一降幅符合预期，与当月外汇储备变动的实际交易部分约160亿美元相匹配，其用途可能主要用于维护汇率稳定。

德国商业银行驻新加坡高级经济学家周浩认为，整体感觉央行还是做出了有克制的干预，只是在汇率关键点位做一点防守。

(责编：杨曦、赵爽)