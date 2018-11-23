10月外汇占款环比骤降915亿元 余额降至八年新低
中国人民银行11月22日更新的“货币当局资产负债表”显示，10月末央行口径外汇占款余额为213168.39亿元，较9月环比大幅减少915.76亿元。
这是外汇占款连续第三个月环比减少，且9月和10月央行口径外汇占款的降幅扩大明显，分别环比减少了1193.95亿元和915.76亿元。
上一次连续出现千亿元的央行口径外汇占款降幅，要追溯到2016年末、2017年初，当时人民币对美元汇率正遭遇贬值。
官方外汇储备和央行外汇占款的变化，往往被作为观察央行是否干预汇市的参考。
外汇占款是指央行因收购美元等外汇资产而相应投放的本国货币。由于人民币还不是自由兑换货币，外贸企业和居民等获得外汇后，需兑换成人民币才能流通使用。过去受强制结汇制度和热钱流入影响，中国外汇占款不断增加。随着美元走强和外汇管理局实施意愿结汇后，外汇占款开始逐渐下降。外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
分析认为，10月外汇、外储双双明显下降，可能意味着央行再次进入外汇市场，以此稳定汇率。
回首整个10月人民币兑美元走势，延续了此前的贬值走势，其中，10月7日央行宣布定向降准加重了市场上的人民币贬值预期。更多反映央行预期的人民币对美元中间价从9月28日的6.8792，贬值到了10月31日的6.9646，而更多反映市场预期的人民币对美元即期汇率则从9月28日的6.8814贬值到了6.9734。
招商证券宏观分析师林澍认为，10月外汇占款的这一降幅符合预期，与当月外汇储备变动的实际交易部分约160亿美元相匹配，其用途可能主要用于维护汇率稳定。
德国商业银行驻新加坡高级经济学家周浩认为，整体感觉央行还是做出了有克制的干预，只是在汇率关键点位做一点防守。
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】