人民日报海外版：长租公寓乱象亟须整治

目前，已有超过10家长租公寓运营商先后出现经营问题。长租公寓本是一个舶来品，近年来，随着我国城镇化进程加快和市场需求增加，长租公寓市场发展迅速，房地产开发商、酒店管理集团、房地产中介和一些创业公司在长租公寓领域开拓疆土，经营着数十万间长租公寓。最近几年，随着社会资本的不断涌入，房产中介公司和互联网平台加快布局，长租公寓市场呈现爆发性增长态势。
这些长租公寓运营商的出现，在一定程度上促进了我国住房租赁市场发展，有助于更好地满足人民群众居住需求。但其中也存在不少问题，包括野蛮扩张、经营管理混乱、侵害租客合法权益等。与地产系和酒店系不同，中介系和创业系长租公寓运营商往往资产较轻，不直接持有房屋，主要通过腾挪资本维持运营，合规经营意识和抗风险能力较差。而且，其业务涉及面大，涉众性强，如果不及时采取措施，很可能影响金融稳定和社会稳定。
党的十九大报告提出，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。长租公寓对租购并举的住房制度建设有重要意义。有关方面应高度重视其中的问题，尽快出台相关办法，集中整治和规范管理。
首先，健全住房租赁市场监管制度。一是明确相关部门职责分工，住房建设、金融监管、司法部门以及地方政府要各司其职，加强协同，形成监管合力。二是加强统一管理，明确长租公寓运营商管理要求，引导其回归中介本位，抑制过快扩张。三是细化制度安排，进一步明确租赁关系、借贷关系、投诉渠道、惩罚机制等要求。对存在严重违法违纪行为的机构，应加大惩戒力度，引导有序退出市场，净化市场环境，保护好租客权益。
其次，加强住房租赁信贷审慎经营。要以深入开展互联网金融风险专项整治工作为契机，加快取缔无资质的借贷平台，杜绝野蛮“租金贷”。消费金融公司、商业银行等金融机构要加强对相关业务的排查和规范，不向野蛮生长的长租公寓运营商提供资金支持；谨慎选择合作对象，不与无资质的借贷平台合作。同时，加快住房租赁信贷产品的良性创新，开发直接面向租客、流程和价格较优的信贷产品，更好满足市场需求。
此外，租客自身应提高风险防范意识和能力。在租房时擦亮眼睛，尽量选择经营规范、实力较强的中介机构；签订合同时，要仔细查看各类协议文本，谨慎签字并妥善保护个人信息，谨防掉入披着“贷款”“分期”外衣的“租金贷”陷阱；如有信贷需求，应通过正规金融机构申请。
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