财政部：10月全国发行地方政府债券2560亿元

据财政部官方网站消息，财政部今日公布2018年10月地方政府债券发行和债务余额情况，数据显示，10月份，全国发行地方政府债券2560亿元。
全国地方政府债券发行情况
2018年10月份，全国发行地方政府债券2560亿元。其中，发行一般债券1287亿元，发行专项债券1273亿元；按用途划分，发行新增债券1077亿元(包括新增一般债券348亿元、新增专项债券729亿元)，发行置换债券和再融资债券(用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同)1483亿元。
1-10月累计，全国发行地方政府债券40554亿元。其中，发行一般债券21643亿元，发行专项债券18911亿元；按用途划分，发行新增债券21190亿元，发行置换债券和再融资债券19364亿元。发行的新增债券中，新增一般债券7983亿元、占当年新增一般债务限额8300亿元的96%;新增专项债券13207亿元，占当年新增专项债务限额13500亿元的98%。
2018年1-10月，地方政府债券平均发行期限6年，其中一般债券6.1年、专项债券5.9年；平均发行利率3.9%，其中一般债券3.89%、专项债券3.9%。
全国地方政府债务余额情况
经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准，2018年全国地方政府债务限额为209974.30亿元。其中，一般债务限额123789.22亿元，专项债务限额86185.08亿元。
截至2018年10月末，全国地方政府债务余额184043亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务109269亿元，专项债务74774亿元；政府债券181478亿元，非政府债券形式存量政府债务2565亿元。
截至2018年10月末，地方政府债券剩余平均年限4.5年，其中一般债券4.5年、专项债券4.6年；平均利率3.5%，其中一般债券3.49%、专项债券3.52%。
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