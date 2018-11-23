【伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览】中国制造：从大国重器到智能科技

央视网消息（新闻联播）：正在国家博物馆举行的“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”，不仅让人们抚今追昔，感叹中国大地40年来发生的翻天覆地的变化，一件件大国重器模型更是让观众倍感自豪。

这个被观众层层围住的，是“深海勇士”号载人潜水器全景体验装置，观众可以自己操作，全方位、多角度感受潜水器的下潜过程，漫步几千米深的海底，体验深海探索的奇妙旅程。

“深海勇士”是我国第二台深海载人潜水器，去年10月份完成全部海上试验任务。曾随“深海勇士”号完成过6次下潜任务的试航员刘烨瑶，还在现场与观众们分享了他的下潜经历和自身体会。

作为推动国家经济发展和国防安全的基础性、战略性产业，我国的装备制造业在改革开放40年来，特别是党的十八大以来取得飞速发展，正从制造业大国向制造业强国发展转变。

这个正在展览现场模拟做手术的，是我国第三代国产骨科手术机器人，它也是目前世界上唯一能够开展四肢、骨盆骨折以及脊柱全节段手术的骨科机器人。

(责编：白宇)