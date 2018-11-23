农行“一项目一方案一授权”新模式助农增收

江苏省丰县凤城镇张寨村位于该镇开发区东部，2010年被江苏省评为“一村一品”食用菌专业村，产品已通过无公害认证，销往苏、鲁、豫、皖、川、沪、宁等地区，销售收入超过一亿多元，在当地及周边地区享有较高的知名度和品牌效应。
2017年，农业银行主动与当地政府对接，开展合作，提供金融支持。农行三农服务中心人员逐户对乡镇企业、个体经营户、农户等调研，听取他们的金融需求，积极找准产业、项目和客户，结合农村现实情况，确定提供“一项目一方案一授权”食用菌产业项目金融服务方案。2018年4月17日，农业银行与丰县政府开发区举办“一项目一方案一授权”食用菌产业项目对接会，共同签署了《服务三农合作协议》，发挥农行综合经营优势，依托全产品系列，为政府提供多元化金融服务。
在农行支持带动下，丰县张寨村成立了信贷小组，由村干部和致富带头人组成，对本村信贷需求农户进行推介，同时协助农行开展贷前调查。在全面落地实施“一项目一方案一授权”的同时，特聘一批包括村干部、专业大户等人员作为农业银行“三农”高级顾问，充分发挥他们在当地“人熟、地熟、情况熟”的优势，了解农户信贷需求，宣传农行信贷政策，及时将农行信贷产品送到广大农民朋友手中。
目前，通过对农户征信和特聘“三农”高级顾问的调查，农业银行对丰县“一项目一方案一授权”食用菌特色产业提供了3000万元的贷款额度，已为111户投放1216余万元贷款。丰县张寨村致富带头人张敬源说，“今年俺种植30万袋菌袋，并从事了木耳收购。我们村现在收购木耳的经纪人有20多户，这都离不开农行‘一项目一方案一授权’的资金支持。贷款手续更方便、资金到账特别快”。
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