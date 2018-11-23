鹰潭市月湖区税务局志愿服务注重“三聚焦三结合”

人民网讯（通讯员 周日亮）近日，鹰潭市月湖区税务局党员志愿服务队冒雨来到区城市基层党建共建协议单位——四青街道水泵厂社区，与社区党员干部一起参加社区环境整治活动，身体力行助力鹰潭“双创”（创建全国文明城市和国家卫生城市）活动。税务与社区两家党员干部密切协作，一同发力，很快将辖区各个卫生死角清理干净。活动还带动了附近居民主动参与，居民纷纷反映，共建单位这么给力义务为大家整治卫生、改善生活环境，我们自己没理由不积极参加进来。这是近年来月湖区税务局志愿服务常态化制度化的一个缩影，反映了志愿服务以实际行动影响他人、带动群众、务求长效的良性循环。

近年来，该局将“三聚焦三结合”作为志愿服务活动的重要抓手，坚持将志愿服务工作与区局机关党建、团建、基层建设等工作统筹安排，与日常税收工作协调开展。一是聚焦联建共创。以新农村建设挂点帮扶村组、生态文明建设挂点帮扶村组、城市基层党建共建单位、综合治理联系单位等为重要服务阵地，组织志愿者深入农村、社区及共建单位，协助帮扶单位加强基层党组织规范化建设，辅导挂点单位整合人才、资金、信息、政策等资源，为促进一村（社区）一品建设做出了积极努力。大力推动项目惠农工程，四年来，区局投入资金十余万元，帮助挂点村组硬化美化活动场所。关爱特困群体、空巢老人、留守儿童等弱势群体，每逢春节、六一、重阳等佳节，志愿服务队都来到帮扶点，与老人或孩子共度佳节。落实民情家访制度，协助帮扶单位疏通利益诉求渠道，维护群众权益。二是聚焦税务职能。充分发挥税务职能作用，大力开展各种形式的“亲商安商”志愿服务活动。结合便民办税春风行动，区局每年组织志愿者开展丰富鲜活的政策宣讲和纳税辅导活动。针对重点纳税人，区局志愿服务队还开展了“解难题、促转型、上水平”结对帮扶活动，围绕企业生产经营建言献策，引导企业用足用好国家投资鼓励和产业转移优惠政策，协助企业解决实际困难，做好企业的政策和服务保姆。税务党员志愿者累计上门服务企业年均达近千户次。联合社区开设税宣自助超市，依托社区网格化管理模式，将税法税政传递到千家万户，为提高全社会税法遵从度做了积极探索。三是聚焦地方中心工作。积极参加全市、全区重大活动、重要会议和大型文体赛事的志愿服务活动，引导干部职工在完成市委市政府、区委区政府重大活动中当先锋、作表率。区局在“最干净城乡打造”“诚信纳税和文明服务示范街创建”“生态文明道德建设”“文明交通整治月”等重大活动中，均有税务志愿服务者的身影。近年来，区局志愿服务队在市、区两级重大活动中年均投入志愿者服务300余人次，展现了税务良好形象，受到了组织方的高度肯定。

在志愿活动深入开展中，月湖税务着眼长效，健全机制，大力创设税务志愿服务品牌。一是干群自觉与组织引导相结合。在志愿服务活动开展中，区局一方面注重激发广大党员干部履行义务，服务群众、奉献社会的积极性，引导他们在社会生活的方方面面以实际行动发挥作用。同时，更注重在区局党委统一领导下，有计划、有组织、有针对性地为群众办实事、解难题，为社会公益事业献爱心、作贡献，最大限度凝聚志愿服务的合力。二是系统谋划和机动灵活相结合。区局将志愿服务工作纳入区局重要议事日程，围绕地方党政的工作重心，围绕上级税务部门的工作要求来谋划安排志愿服务项目，特别是近年来，针对棚户区改造、打造最干净城乡、营改增扩围等地方或系统重点工作，区局组织志愿者深入群众，密切关注群众所想所盼，集中开展了政策宣讲、政策辅导、政策服务。同时，根据服务项目的差异化特点，区局还把志愿服务活动延伸到群众需求的各个方面，化整为零，力求最大限度贴近群众、服务群众。三是正向激励与反向激励相结合。区局将志愿服务活动纳入部门和个人年度绩效考核指标，建立健全了干部职工志愿服务活动登记制度和反馈评价制度，将干部参加志愿服务活动的情况登记在册，包括参加的时间、地点、内容、服务对象、取得成效等。定期对干部参加志愿服务活动的情况进行检查，对服务效果进行评估。对表现突出的，采取适当形式进行表扬或表彰。对表现不佳的，通过绩效评审等形式督促整改，并在绩效考核中酌情扣减分值。让志愿服务有标杆、有比对、有动力，促使志愿服务精神入脑入心，见诸行动。大大提升了区局干部职工乐于奉献、甘于服务的思想自觉和行动自觉。

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