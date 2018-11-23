鹰潭市月湖区税务局以“三心” 开展大座谈、大走访、大调研活动

人民网讯（通讯员 杨柳芳）近期，月湖区税务局组织开展大座谈、大走访、大调研活动，畅通税企沟通渠道，广泛听取纳税人诉求，精装查找纳税服务中的短板，切实解决企业最关心最直接的问题，以更大力度、更优服务、更高效率，助力我区经济高质量发展。

一是“诚心”座谈，凝聚共识。机构改革以来，区局组织召开税企座谈会5场次，参会企业涵盖建安、房地产、物流、租赁等多个行业，既有一般纳税人，又有小规模纳税人、既有国有企业，又有私营企业，覆盖范围全面。座谈会上，纳税人代表踊跃发言，对税务机构改革给予了高度评价，对税收政策辅导、网上办税使用、办税流程优化等提出了意见和建议，区局对能够当场解答和回复的问题当场进行了解答和回复，对不能当场答复的，及时收集整理，交由对应部门或提请上级部门处理。座谈会现场气氛轻松活泼，发言踊跃、气氛热烈，大家畅所欲言、献言献策，增强了税务部门与企业的沟通和联系，区局将以企业诉求为出发点，进一步拓宽沟通渠道，组建专业团队，不断改进纳税服务方式和水平，提供精准的个性化服务，助力月湖区税收征管

二是“暖心”走访，展新风貌。“区税务局的工作人员为我们悉心辅导了网上办税、免填单、12366纳税服务热线等便民办税举措，送来了物流行业的最新税收政策，听取了我们生产经营中的困难和希望，在冬日里让我们感到格外暖心。”鹰潭市太阳升物流有限公司负责人蒋学东感慨到。自税收征管体制改革以来，区局为纳税人送政策送服务，向纳税人问计问需，“看诊切脉”，帮助企业解决实际问题和困难，累计走访企业千余户。税务干部在走访过程中重点了解与企业发展密切联系的热点难点问题，信心耐心宣讲最新优惠政策和办税举措，全力支持民营经济发展，打造良好的税收营商环境，切实用我们的“真心”让广大纳税人“暖心”，不断提升纳税人的获得感。

三是“沉心”调研，服务改革。为及时掌握辖区纳税人的生产经营情况和税源变化趋势，切实摸清底子，服务上级决策参考。区局科学谋划部署，积极组织开展调研工作。深入企业及经营单位，夯实基础信息。充分利用涉税大数据，加强分析研判，深入分析经济税源变化形成科学、全面的调查分析报告。强化调研结果运用，通过政策效用分析、典型案例剖析、数据模型分析、动态指标分析、预警值分析等技术手段从税种、行业多种角度开展数据应用，不断提升数据服务改革的精准性和广泛性。

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