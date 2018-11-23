原标题：前三季度跨境电商零售进口同比增56.6%

经济日报-中国经济网北京11月22日讯（记者 冯其予）商务部新闻发言人高峰在22日举行的例行发布会上表示，自2016年5月份以来，我国对跨境电商零售进口实行“暂按个人物品监管”的过渡期安排，有效促进了相关行业的发展。今年1月份至9月份，我国跨境电商零售进口579亿元，同比增长56.6%。

高峰表示，跨境电商过渡期后的监管方案，已经审议并原则通过，商务部将会同相关部门尽快印发并组织实施。方案按照“包容审慎”的监管原则，延续和完善现行的监管安排。一方面，将过渡期内“暂按个人物品监管”的原则固化下来，明确对跨境电商零售进口商品按照个人自用进境物品监管，不执行首次进口许可批件、注册或备案的要求，保持了监管政策的连续稳定。另一方面，完善和细化有关的监管要求，明确政府部门、跨境电商企业、跨境电商平台、境内服务商等各参与方的责任，强化商品的质量安全监管和风险防控，维护公平竞争的市场秩序，保障消费者的权益。

同时，为积极支持跨境电商零售进口的发展，在现行的15个城市基础上，将政策适用范围进一步扩大到北京等22个新设立的跨境电商综合试验区城市，自2019年起执行。非试点城市的直购进口业务可参照执行相关监管政策。

高峰表示，方案出台以后，商务部门将密切跟踪政策运行的情况，根据需要及时完善相关的政策措施，希望行业企业按照监管方案的要求，进一步加强行业自律和内部管理，做好质量安全的风险防控，切实保障消费者的合法权益，共同促进跨境电商零售进口持续健康发展。

在回应有关自贸试验区的问题时，高峰表示，建设自由贸易试验区在我国改革开放进程中具有里程碑的意义。5年来，各自贸试验区充分发挥全面深化改革试验田的作用，试点内容不断拓宽，建设布局逐步完善，在贸易投资自由化便利化、金融服务实体经济、转变政府职能等领域制度创新成果显著，形成了153项改革试点经验并向全国复制推广，逐步形成了多层次、宽领域、复合型综合改革态势和开放创新格局。

高峰强调，下一步，我们将紧紧围绕打造新时代改革开放新高地的目标，积极推动自贸试验区在重点领域和关键环节改革创新，探索中国特色自由贸易港的建设，进一步压减外商投资负面清单。在推进制造业和服务业市场开放，继续提升贸易投资自由化便利化水平、推动更高水平的知识产权保护等方面先行先试，努力形成更多高质量的可复制可推广经验，推动形成更高层次的开放型经济新格局。

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