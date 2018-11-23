原标题：国家统计局：我国经济发展新动能加速成长

央视网消息：国家统计局今天公布的数据显示，2015年以来，我国经济发展新动能加快成长，衡量新动能发展情况的新动能指数逐年攀升，每年增幅超过20%，表明我国经济活力进一步释放，新动能成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

测算结果显示，2015到2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%。

其中，网络经济发展最快、贡献最大。数据显示，2017年，网络经济指数高达362.1，对经济发展新动能指数的贡献为34.5%，依托互联网平台，线上消费继续保持旺盛增长势头，智慧零售、跨界零售等新消费模式异军突起。

与此同时，我国新登记市场主体数量稳定增加，市场活力不断激发。2017年，经济活力指数比上年增长38.4%。其中， 2017年，全国新登记注册市场主体数量比2016年增长16.6%；2017年，创业板、新三板挂牌公司数量是2014年的6.2倍。

此外，随着创新驱动发展战略深入实施以及扶持创新创业政策的落地，科技企业加快成长，企业研发投入不断增加，创新成果转化能力明显提高，战略性新兴产业和高技术制造业较快增长。

所谓经济发展新动能指数是指以新产业、新业态、新商业模式为主要内容的统计指标体系，具体包含了知识能力指数，经济活力指数，创新驱动指数，网络经济指数，转型升级指数五大指数。

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