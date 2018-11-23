《国家发展战略与宏观政策》新书发布在北京举行

《国家发展战略与宏观政策》（上、下册） 徐宪平 等 编著
北京大学出版社2018年11月出版
人民网北京11月23日电 昨日，《国家发展战略与宏观政策》新书发布活动在北京大学举行。
改革开放四十年来，我国取得了举世瞩目的成就，创造了大量独具中国特色的实践经验。为了总结我国经济社会发展的历史进程，国务院参事、北京大学光华管理学院特聘教授、国家发展和改革委员会原副主任徐宪平结合参与国家发展战略与宏观政策制定的丰富经验，带领相关团队完成《国家发展战略与宏观政策》一书的著述。
据徐宪平介绍，该书梳理我国经济社会发展的历史脉络和变革进程，解读未来一个时期的主要目标、重点任务和政策举措，从讲中国战略、中国政策，到讲中国制度、中国模式、中国理论以及背后的中国故事。
徐宪平说：“编著这本书的目的是增强高校学生、党校学员、党政干部以及相关研究人员对我国经济社会发展史、改革史、开放史的深入了解。”
与会专家都对此书给予了高度评价，北京大学光华管理学院院长刘俏说：“这本书不仅有助于理解中国改革开放四十年何以能够获得巨大成功，也启发我们去思考在改革再启程之际，如何实现市场在资源配置中的主导作用。该书的发行，对改变高校缺少国家战略政策领域教材的局面，对优化教学、建设人文社会学科体系都具有积极作用。”
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