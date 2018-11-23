氪信科技发布非或然引擎 开启智能金融2.0时代

人民网北京11月23电（记者仝宗莉） 今日下午，氪信科技携手华为、讯飞、旷视等合作企业，在京发布氪信AI 2.0产品——非或然引擎。

氪信科技“金融有界 AI无疆”产品发布会现场

氪信科技创始人，CEO朱明杰介绍，相较于目前业内“数据分析-特征提取-专家建模-上线部署”的通行做法，非或然引擎将大部分前期工作内嵌入产品，成为一款可“即插即用”的软件，自此，氪信的智能金融解决方案迈入了2.0时代。

智能金融正当其时

AI在金融领域的应用分为不同层面，当前炙手可热的人脸识别等技术，就是AI在感知和认知层面的应用。自2015年底成立起，氪信就致力于运用氪信AI引擎和全域知识图谱，助力金融机构业务升级，实现用户价值放大、风险控制强化和经营效率提升，在这一过程中逐渐累积了丰富的场景应用实战经验。

氪信基于深度学习构建的AI引擎和金融全域知识图谱，是从认知到决策的AI实践，是在与业务深度耦合的过程中打造智能金融的“大脑”。而本次发布的非或然引擎，即是这样一个无处不在又无迹可寻的“金融大脑”。

氪信科技创始人，CEO朱明杰介绍非或然引擎

“和氪信1.0版引擎比，非或然引擎实现了从知识挖掘到知识内嵌，建模过程软件化，和实现数据闭环，所以我们可以将原本耗时3-6个月的建模实践缩短到2-4周，建模过程实现了高度自动化和软件化”，朱明杰表示，“大数据的挑战最终是靠着AI解决，而在行业里的大数据问题要靠人工加智能，我们三年磨一剑，崭新的非或然引擎既是以往经验的厚积薄发，也会开启智能金融的全新图景。”

打造氪信“AI+金融”朋友圈

氪信“AI+金融创新中心”战略规划与非或然引擎同期发布。氪信科技战略副总裁胡涵表示，氪信在深耕金融场景方面不遗余力，除了在技术领域始终保持先进性，氪信还将通过“AI+金融创新中心”，进一步促进银行等智能金融场景合作方，云计算等基础设施提供方，以及AI公司、科研机构等技术算法驱动者之间的合作，并以AI助力监管科技发展，共谋智能金融长远图景，最终实现随时、随地、随人、随需的理想智能金融形态。

出席发布会的华为、讯飞、旷视等企业代表分别介绍了与氪信联合构建AI+金融创新中心的重要举措。华为-氪信智能金融解决方案中，氪信金融知识引擎和智能算法模型与华为RTD大规模计算平台集成，提供完整的从大数据平台到精准决策的一体化金融智能解决方案。讯飞-氪信智能金融解决方案中，将结合讯飞的语音识别引擎、语音合成引擎、声纹识别引擎，和氪信的深度语义解决技术、金融知识图谱以及X-AI执行引擎，共同构建精准智能的金融客服解决方案。旷视-氪信智能金融解决方案中，一方面将结合旷视的图像特征技术和氪信的金融知识图谱以及行为数据处理集成模型技术，联合构建风险数据云服务。另一方面则是结合旷视FaceID和氪信非或然引擎，形成智能金融风控整体方案。

据悉，目前，氪信已与数百家金融机构展开业务层面的深度合作，解决方案在工商银行、招商银行、民生银行、平安证券等标杆客户成功落地，在金融业务全领域提供包括智能风控、智能客服、智能营销、智能投研等AI升级服务。

(责编：袁勃)