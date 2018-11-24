加入SDR：人民币国际化里程碑（改革开放40年·40个“第一”）

北京时间2015年12月1日凌晨，国际货币基金组织（IMF）执董会决定将人民币纳入SDR货币篮子。SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5种货币，人民币的权重为10.92%。根据IMF决定，新SDR货币篮子于2016年10月1日生效。
“人民币加入SDR之路，是中国经济改革开放之路，是中国深度参与全球经济治理之路。”人民银行行长易纲说。
SDR，即特别提款权，是IMF于1969年创设的一种补充性储备资产，与黄金、外汇等其他储备资产一起构成国际储备。目前，SDR主要用于IMF成员国与IMF以及国际金融组织等官方机构之间的交易，包括使用SDR换取可自由使用货币、使用SDR向IMF还款、支付利息或缴纳份额等。
人民币加入SDR抓住了历史机遇。“人民币本来还没有完全做好成为国际化货币的准备，但全球金融危机导致周边国家和地区出现流动性紧缩，纷纷要求使用人民币进行贸易和投资结算，人民币加入SDR就是从这里起步并加快推进的。”时任人民银行行长周小川说。
2015年适逢IMF对SDR货币篮子5年一次的审查，而此时人民币在国际贸易中的使用已初具规模。中国及时抓住这一机遇，“积极争取、顺势而为”，最终为人民币加入SDR扫清了障碍。
加入SDR意味着人民币成为IMF成员国贷款货币的选择之一，国际社会对此反响积极，多家央行将人民币纳入外汇储备，人民币资产在全球市场的吸引力明显上升。
更重要的是，加入SDR意味着人民币储备货币地位首次获得正式认定，增强了外界对人民币的信心，为人民币国际化注入了新的动力。
人民币加入SDR既是改革开放的成果，也是下一阶段改革开放重要的推动力，将推动对外开放迈向新高度。
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