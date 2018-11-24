新华社北京11月23日电 题：世贸组织改革应坚持“三个原则”“五点主张”——商务部回应WTO改革热点问题

新华社记者于佳欣

当前，单边主义和保护主义抬头，多边贸易体制遭受严重冲击。商务部23日召开新闻吹风会，明确提出中方关于世贸组织（WTO）改革的三个基本原则和五点主张。

WTO当前面临哪些问题？未来WTO改革要遵循什么原则？要注意什么？如何做到改革与时俱进？商务部有关负责人对相关热点问题进行了回应。

期待美国为WTO改革成功作出积极贡献

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，当前WTO面临三大生存危机，其中之一是关于争端解决机制上诉机构人员的遴选问题，这也是美国与其他WTO成员的最大分歧。

据介绍，这一争端解决机制上诉机构成员原有7位，现在只有3位，缺少的4位由于个别成员阻挠无法填补。如果这一事态发展下去，这一机构可能面临瘫痪威胁。

“我们认为，这个问题应得到尽快解决，使WTO能够正常、有效运转，发挥它的权威作用。”王受文说，WTO的三大功能涉及争端解决、贸易谈判和贸易政策审议，其中，争端解决功能被誉为“皇冠上的明珠”，若这一功能缺失，另外两个功能将受到严重影响，WTO规则可能面临失效。

王受文表示，WTO改革要想取得成功，不能缺少任何一个成员的支持。“美国是关贸总协定以及WTO创始成员之一，我们期待美国能为WTO的改革成功作出积极贡献。”

WTO改革应尊重发展模式的多样性

王受文表示，中方反对一些成员否认发展模式的多样性和对不同发展模式的歧视，不赞同将发展模式问题纳入到WTO改革。

商务部世贸司司长洪晓东表示，未来WTO改革应尊重发展模式的多样性，包括对中国发展模式的尊重。发展不仅是每个国家追求的目标，也是WTO工作的核心。WTO有164个成员，发展中成员占绝大多数，在未来改革中必须充分考虑发展中成员的困难，赋予他们必要的灵活性和政策空间。

“中国作为发展中国家的地位不容置疑。”洪晓东说，虽然中国经济规模和实力不断扩大和提升，但区域发展不平衡、不充分，特别是教育、养老、医疗、卫生等社会保障体系的发展程度与发达国家还有很大差距。

“尽管如此，中国作为发展中大国，从来不推卸承担与自身发展水平和能力相适应的国际责任。”洪晓东说，在加入WTO时，中国承担的义务水平就超过了一般的发展中成员，比如，中国的平均关税水平远远低于发展中成员水平，接近发达成员水平。中国未来还将继续承担与自身发展水平和能力相符的义务，为维护多边贸易体制贡献自己的力量。

WTO改革应与时俱进

在王受文看来，WTO的谈判功能在其成立以后取得了一些成果，但还没有达到人们的预期，比如谈判未能解决一些规则不公平问题，也没反映出21世纪国际贸易发展的一些新动向。

“因此，WTO规则应该进行与时俱进的改革。”他说。

王受文列举了农业方面的例子：根据WTO规则，有的发达成员一年允许农业补贴的金额高达几百亿美元，而一些发展中成员却没有这个权利。这种规则不公平，导致一些发达成员通过补贴刺激农产品生产，带来农产品生产过度供给，价格下降，给其他的发展中成员造成损失。“这种补贴就是扭曲市场的补贴，WTO规则应该处理这种不公平问题。”

王受文说，除农业补贴问题，在电子商务、投资便利化等方面，WTO规则都未能跟上时代需要。希望WTO改革能解决这些规则不公平问题，做到与时俱进，涵盖反映21世纪经济现实的议题。

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