支持自由贸易试验区深化改革创新：53项措施 推动发挥示范引领作用

央视网消息：国新办昨天（23日）举行政策例行吹风会，相关部委介绍了《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》的情况。

据介绍，《若干措施》主要有5个方面的内容，涵盖了53项具体工作措施。其中，在营造优良投资环境方面，提出了“放宽人才中介机构限制”等16项举措。在提升贸易便利化水平方面，包括了“支持对海关特殊监管区域外两头在外航空维修业态实行保税监管”等19项措施。在推动金融创新服务实体经济方面，包括了“简化保险分支机构行政审批，建立完善自贸试验区企业保险需求信息共享平台”等12项措施。在推进人力资源领域先行先试方面，包括“增强企业用工灵活性”等6项措施。

商务部外资司司长唐文弘介绍，这53项具体工作措施集中体现了5个特点。

商务部外资司司长 唐文弘：第一个还是推进简政放权。在这里头既有进一步放宽外商投资建设工程设计企业，降低准入门槛的措施。也有授予自贸试验区自由进出口技术合同登记管理权限，这样一种向地方下放权限的措施。

此外，这53项工作措施还体现了我国继续推动相关措施在自贸区先行先试，进一步发挥自贸区试验田作用，加大对外开放力度，打破外商投资准入后的玻璃门，给予自贸区针对性的政策扶持等特点，从而更好发挥自贸区示范引领作用。

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