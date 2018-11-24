金融监管部门多举措化解风险 超百家上市公司发布解质押公告

央视网消息：据公开数据统计，在最近一周多时间内，有超过100家上市公司发布解除质押公告，其中超70%为创业板和中小板公司。中小创公司中大部分是民营企业，随着监管多轮政策支持下，部分民营企业的股权质押风险得到初步化解。

(责编：白宇)