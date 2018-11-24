新华社郑州11月23日电 题：老工业基地焕发新活力——洛阳改革开放发展新观察

新华社记者刘高阳 孙清清

洛阳，这座四千年历史的古城，拥有从科研到生产较完善的传统工业体系，如今正以全新的方式，推进产业转型升级。改革开放40年来，洛阳以转型推动效益，创新驱动升级，不断为企业注入新的增长活力，这个昔日的老工业基地，正走向经济高质量发展道路。

老企业“鱼跃龙门”

10月底，遥远的南美洲传来消息，中信重工中标首钢秘鲁铁矿股份有限公司马尔科纳矿区年度维保项目，实现了在同一个矿山项目中从设备设计、制造、安装、维保的全生命周期服务。

这是中信重工从主机供应商向成套服务商转变的标志，也是洛阳产业转型的缩影。近年来，洛阳坚持传统产业转型升级和新兴产业培育壮大，推动企业去产能、补短板，催生了一批新模式、新产品、新业态。

洛阳中集凌宇汽车有限公司作为一家老企业，从生产卡车、客车，到罐车和水泥搅拌车，产品不断更新换代。“目前正在与德国品牌合资，生产房车产品，并计划全面向新能源转型”，洛阳中集凌宇汽车有限公司总经理刘宝山说。

产品推陈出新的背后是企业市场意识和产品意识的日益觉醒。目前，洛阳中集凌宇汽车有限公司拥有五大产品系列，217个产品品种，截至2017年，产品出口50多个国家和地区。

挖掘创新“富矿”

“一五”计划以来，洛阳先后聚集多家重量级军工单位。作为军工单位的代表之一，改革开放以来，中船重工七二五所在保持军工科研职能，完成军工科研任务的同时，在特种装备、钛合金等产业板块也取得丰硕成果。

企业高速成长的背后是人才支撑。中船重工七二五研究所副所长谢志浩介绍，目前，七二五所依托洛阳“河洛英才计划”，已累计办理人才优惠政策申请15人次，重大科技专项申请一次，共获得奖补金额近400万元。

近年来，洛阳推出成果转化收益至少七成奖励个人、一流团队来洛阳创业最高资助亿元等政策，发挥优惠政策的引导作用，扶持创新龙头企业、高新技术企业发展壮大。

洛阳古城机械有限公司从生产锄头等农具起步，不断向生产高技术含量的产品转型。目前，这家高新技术企业年研发投入达4000多万元，今年就研发了102个汽车制动器配件新产品。

洛阳古城机械有限公司常务副总经理潘庆各介绍，2014年以来，企业感受到新能源汽车的冲击，主动放弃利润尚好的汽车发动机缸体产品，转向技术含量更高的制动器配件，公司年产值不降反升，从两亿元增加到七亿元。

“走出去”蹚出新路子

在刚结束的中国国际进口博览会上，洛阳万邦优选供应链管理有限公司与乌兹别克斯坦厚疆国际农业发展有限公司签订绿豆采购协议，签约总额达2亿元。这是洛阳-布哈拉农业综合示范区的阶段性成果。

洛阳市与“一带一路”沿线国家乌兹别克斯坦的布哈拉市是友好城市，布哈拉拥有广袤的土地、充足的阳光，适合发展农业和畜牧业，成为洛阳企业“走出去”的重要目的地。

河南自贸区洛阳片区管委会副主任吉鸿黎介绍，在管委会牵线下，洛阳推动河南万邦集团投资5亿美元在布哈拉市建设农业综合示范区，打造了一个中国农业全产业链“走出去”新模式。随之走出去的是洛阳的企业和工业产品。今年8月底，首批20台由中国一拖生产的农业设备已经抵达布哈拉自由经济区。

从引进第一家外资企业，到力争建设内陆开放高地，洛阳双向开放格局正在形成。截至2017年，467种“洛阳制造”产品进入国际市场，在洛阳投资的境内外500强企业达74家。

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