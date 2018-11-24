第四届中国百强城市全面发展论坛在京召开 

人民网北京11月24日电 （朱江）日前，第十八届中国上市公司百强高峰论坛暨第四届中国百强城市全面发展论坛在京召开。
据介绍，本届论坛以“新机遇、新战略、新格局”为主题，重点就企业的国际化战略、资本运作战略、产业整合战略和城市的城市群协同战略、城市更新战略、城乡融合战略等进行交流研讨，旨在更好推动百强企业和百强城市联动发展，发挥好百强企业主力军和百强城市主战场的关键作用，联手创造巨量内需，大幅提振经济，合力消弭外部挑战。
谈到“坚持和落实两个毫不动摇的主要障碍和实现路径”时，本届论坛主席，原国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南认为，当今世界形势复杂多变，贸易保护主义抬头，我国经济面临下行的巨大压力。面临新的环境和新的挑战，值此新的重要历史时刻，百强企业、百强城市作为我国经济发展的主力军和主战场，要进一步抓住机遇，主动作为，自觉承担时代赋予的历史使命和责任，锐意进取，深化改革，扩大开放，以双百联动发展为中国经济更好的持续发展和现代化作出更大贡献。
谈到“金融监管和金融创新”时，中国人民大学副校长吴晓求表示，我国金融应该大胆地创新，金融的出路只有开放和创新这两条路，但是金融的创新有很多，工具的创新、资产的创新、技术的创新、服务的创新、业态的创新，这些都是金融创新的元素，我们要为客户提供多样化的金融服务，必须要满足客户的需求。
“从金融整个发展历程看，没有金融创新，风险将会接踵而来。无论是自主创新、技术创新还是产品创新、业态创新，都在克服传统的金融风险。” 吴晓求还指出。
吴晓求强调，我们要遵循金融创新的规律，所有的监管都应该有利于金融创新，所以我提倡依法监管、合规监管、包容监管，特别是针对金融创新。
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