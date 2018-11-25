近日，中国航天科技集团（以下简称航天科技）九院与顺丰控股股份有限公司共同开展的基于物流运营场景的飞鸿—98国产化大型商业无人机首次公开演示飞行试验获得圆满成功，预计2019年底将批量投放市场。

作为拥有“神舟”“长征”等著名品牌的特大型国有企业，航天科技近年来积极探索、着力构建促进军民融合发展的体制机制。完善资源共享体制，航天科技实施总部机构调整，实现战略、规划、投融资、资产运营、国际化等业务军民一体化管理，推进军民资源统筹建设和开放共享。完善技术创新机制，支持和调动社会科技资源，围绕航天发展长远需求，开展重大共性、基础性和探索性研究，同时出台了一揽子政策措施，激发技术创新活力和成果转化动力。推动产业布局优化，成立了多个军民融合、集成创新、产业发展的板块子公司和专业子公司，推进军民一体化、专业化发展。截至目前已经初步形成军民融合深度发展格局，取得阶段性成果。

集团公司全面布局商业航天，重点发展商业航天制造与运营服务。目前已拥有14型火箭构成的长征系列运载火箭型谱。“十二五”以来，航天科技共实现10颗卫星整星出口，实施23次国际商业发射，为白俄罗斯等国外用户提供了天地一体化系统解决方案。

面向经济社会发展主战场，推动航天材料等技术转化应用，培育新兴产业集群。工业机器人、高性能膜材料、新能源汽车、氢能等新兴产业加速发展。“十二五”以来，与20多个省份签订了战略合作协议，积极参与地方军民融合创新示范基地建设。

在快速发展的同时，航天科技坚持“两个毫不动摇”，努力带动民营经济发展。据统计，集团外全级次供应商数量已达7400余家，其中民营企业占比73%。2014年至今，航天科技新认定航天型号物资合格供应商29家，其中民营企业12家，相当一部分为高精尖产品。

在航天科技质量管理、科技创新以及企业文化的影响下，一大批民营企业快速成长，有些成为集团公司相关物资专业产品唯一的合格供应商。据介绍，航天科技部分型号选用了民口企业配套的卫星导航设备、发射车调温系统等产品；地球同步轨道高分辨率对地观测卫星高分四号选用了民口企业研制的我国口径最大的面阵CMOS相机。

航天科技董事长吴燕生说，党的十八大以来，集团公司经济规模和效益同步提升，2017年营业收入增至2315亿元，年均增速13.4%；利润增至196.3亿元，年均增速14.3%。自2015年起，航天科技连续4年进入世界500强。

《 人民日报 》（ 2018年11月25日 02 版）

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