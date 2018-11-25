2016年净资产负1亿元，2017年实现盈利3亿元，今年上半年实现利润7.6亿元，同比扭亏增盈17.6亿元——在这条呈V字形的企业利润曲线上，隐隐浮现着重庆钢铁股份有限公司“惊险的一跃”。重庆钢铁发生了什么？如何实现扭亏为盈的逆转？

2006年，重钢关停了老厂区落后产能，逐步迁至年产830万吨钢的新厂区。谁知，搬迁完成之时，恰逢钢铁行业低迷。重钢的产品与市场需求严重错配，管理成本高且劳动效率低……2011—2016年，重庆钢铁平均每年亏损近40亿元，到2016年底，实际负债总额417亿元，生产经营举步维艰，面临退市风险。

2017年，重庆将重钢改革脱困作为全市国企改革的重中之重，成立领导小组，推进司法重整工作，从公司治理结构、资产结构和管理制度等方面对症下药。

先是“配型输血”，通过引入恰当的战略投资者获取市场认可。引入四源合基金和重庆战新基金参与重整，一次性投入现金用于债务清偿、税费支付和维持生产经营。同时，四源合基金还量身定制发展计划，助力重庆钢铁转换经营机制、跨区域优化资源配置。

同时“清理淤血”，通过清理资产、核对债务，稳定债权人信心。通过公开司法拍卖程序，将账面价值110多亿元的低效资产剥离，使资产质量明显提高，财务折旧成本大幅降低。同时，资产处置所得资金又保证了债务清偿。

此外“打通血脉”，积极与相关主体沟通，赢得各方支持。重钢采取多种方式向债权人、职工和股东介绍重整方案，有效平衡了各方利益关系。最终，重整方案一次性获得高票通过，417.18亿元债务全部通过以股抵债和现金方式分类清偿。

经过重整，重庆钢铁在A股复牌，生产经营状况改善，质效显著提升。“输血”“清淤”后，重庆钢铁主动“强身健体”。

首先是“止血”。在重整后一年内，结合区域市场需求，快速恢复停产失修的产线，充分发挥现有产线的能力，达到600万吨级的产能；同时，继续去除无效低效资产，提升管理效率和劳动效率。

其次是“造血”。按照规划，重庆钢铁预计在2019年到2021年将步入可持续“造血”阶段，通过改造新增电炉及建材类产品产线等措施，完全发挥800万吨粗钢产能。

最后是“升级”。在重整完成5年后，重庆钢铁计划在产品和流程上进行升级，融入重庆支柱类产业，消除物流成本劣势，使盈利能力进一步提升。

谈及未来，公司有关负责人说：“未来我们还将通过淘汰落后低效装备、实施节能减排和智能化改造，努力把重庆钢铁建成国内先进的安全、清洁、高质量的钢铁企业。”

《 人民日报 》（ 2018年11月25日 02 版）

(责编：冯粒、袁勃)