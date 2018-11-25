帮扶到田头 群众有奔头

图为虞城县明清黄河故道秋景。

李云川摄（人民视觉）

一个多月前，河南虞城召开决战脱贫的誓师大会，把工作落细，把责任压实，确保今年如期脱贫摘帽，脱贫成果经得起群众评判和历史检验。

走村入户算好“明白账”

李老家乡唐楼村是今年秋天最早完成三轮“遍访”中第一轮的乡村。所谓访，就是过筛子；遍访，意味着一户不漏，一点问题不留地扫尾清零。

“像一根一根地把头发数一遍”，这是笨办法也是最有效的办法。跟随驻村第一书记田秀章一家一家敲门入户，他们为村里每家贫困户做了一张享受帮扶项目一览表。

在贫困户陈友军家，清单一览16项，新农合交多少，政府补多少，电费补贴每月多少，一项一项跟陈友军的家属核对，不明白的地方一一讲解。陈友军接受了县里组织的海外务工，远赴菲律宾搞建筑，每月收入7000元，提起来村里好多人羡慕。

除了在外务工费用，陈友军的清单里还有光伏发电的收益每年1169.53元，这是虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目，今年6月已正式并网发电，每年预计可提供1000万元扶贫款。该项目采用农光互补模式，在光伏列阵下面还可以种植香菇、黑木耳、中药等。“我承包光伏下面的地，一年租金300元，种蒲公英，一年能收割五六茬，收益有四五千元呢。”利民镇村民吴聚成高兴地说。

千家万户，总有千差万别的情况。有的眼看已经脱贫，生了一对双胞胎，等于停了一份工，多了两张嘴，计算收入反而拉回了贫困。有的本来境况不错，一场大病陷入困境。“脱贫不脱钩，一家都不能返贫！”虞城县委书记朱东亚说的这句话，也是整个虞城县所有扶贫干部的心愿。

“我现在想吃啥就吃啥，再也不会为吃穿犯愁了，感谢共产党帮我脱贫。”76岁的唐楼村老人张自良去年纯收入3662.81元，达到了脱贫标准，但他仍然享受着新农合、大病医疗保险等14项扶贫政策，不用担心医疗费付不起，不敢吃药、看病等问题。而最让老人欣慰的是，去年孩子们通过村里的孝善基金给他4800元钱，政府又补贴了450元。“我不想给孩子们添负担，但这是孩子们的一份孝心。”

目前，“政府引导、社会善助、子女为主”的新型养老模式，在虞城县遍地开花。“子女自愿交纳赡养费+财政按比例补贴+帮扶单位资助+社会爱心捐助”的孝善基金运作机制得到推广，把“脱贫攻坚”与“孝善文化”有机结合，引导子女主动承担赡养老人义务，让农村贫困老人老有所养、老有所依。

“质变非在一朝一夕，背后一招一式颇有讲究。”朱东亚感慨，从道路硬化、垃圾收集、卫生改厕，到生态湿地、河道经济、美丽乡村建设，再到农村生活垃圾分类处理试点、历史文化发展融合，虞城县脱贫攻坚接近尾声，乡村振兴曙光初现。

有思路就有了出路

镇海村沙集乡陈楼村35岁的陈伟，在扶贫工厂里开了家专门做防雨制品的公司，62个员工全部是附近的村民，其中贫困户有32名，在家门口就可以上班，遇到农忙时还可以兼顾回家种地。后李庄村的贫困户王素梅在厂里工作一年多了，“现在每月工资都有两三千元，家门口工作还可以照顾孩子，日子过得比以前好多了。”

“现在的订单供不应求，我也一直在考虑如何让农民赚更多的钱。”陈伟计划明年开展职工入股计划，投资5000元或者1万元入股，既可扩大生产规模，每个月还会有额外分红1000多元。

目前全县贫困村扶贫车间146个已全部建成达产，非贫困村扶贫车间20个，新建产业孵化园17个，带动5200名贫困人口在家门口就业，每个贫困户月增收1500—3000元。扶贫车间招商，引来多家知名品牌以订单生产形式入驻贫困村扶贫车间，催生了一批电子产品、服装、工量具、玩具等新兴产业，形成了“以小育大”“以大带小”产业发展新局面。

虞城县利民镇镇长王润先坦言：“扶贫教会我们‘问题导向’，要不是挖空心思破解扶贫难题，哪能这么抓产业？哪能这么组织动员人力？可以说扶贫带来了发展思路，打下了经济基础。”

类似的例子还有很多。为了扶贫，虞城把农民的甜玉米种植提前，小麦播种之前，再多种一茬荠荠菜，用来生产速冻水饺。行情好，一茬荠荠菜可以顶一年甚至好几年的农业收入，一下子在全县发展出10万亩荠荠菜。

还有豆芽，别人看不上的小产业，却在扶贫中大放光彩，虞城建成一个全国甚至世界最大的芽苗菜基地。在刘店、大侯、站集等乡镇，金豆子蔬菜食品公司建起5万亩优质大豆种植基地。贫困户除能务工，还可以用土地、小额贷款等生产要素加入扶贫合作社，依靠企业“点豆成金”，每年获得3000元分红。

扶贫战役不断汇聚的内生动力和发展活力，为虞城的未来发展夯实基础。虞城北部乡镇有生产钢卷尺传统，全球市场85%的钢卷尺都来自这里。但这个行业需要电镀，环保要求之下，行业被卡了脖子。虞城一鼓作气，投建了一座豫鲁苏皖周边方圆300公里规模最大、设施最完备、实现重金属零排放的环保电镀园区。500亩规模，一期8万平方米投建即被占满，二期未建就订出一半。产能不仅满足虞城，还辐射周边几省，过去不敢想的产业托举加速形成。

扶出能力，扶出作风，扶出感情

8月18日，虞城没想到一场雨会下那么大。台风“温比亚”横扫而来，从17日20时暴雨倾泻，到次日气象台报告降水量已达150毫米，多数人判断雨快停了。但数值很快超过了200毫米，超过300毫米，超过有气象记录以来历史极值，19日超过400毫米，相当于三天落下年均降水量的六成。

这天是周六，一大早的暴雨，没等县里统一号召发出，包村干部、驻村工作队、贫困户帮扶责任人、第一书记等都已齐齐赶到不同的岗位上。副县长程惠建早上8点多出门，走遍南部11乡查看内涝。在黄冢乡，村干部正往外转移一对70多岁老夫妇，跳下去帮忙，才发现积水已涨到1米多深。

连续14个多小时，没有一个村干部缺位。城市乡村、村头路角，到处是党员、干部奔忙救灾的身影。全县数千名党员干部、乡镇同志坚守雨中一线，很多人两三天都没回过家。程惠建那天临出门，往兜里塞了几包稳心颗粒，自己没用上，反而为一位乡镇同志救了急。

黄冢乡付大庄等村地势低洼，受灾最重。王楼村党支部书记刘伟背出了91岁的贫困老人赵凤兰，乡干部卢允博等争分夺秒转移出40多名群众，付大庄村党支部书记焦生运为转移群众，自家生产的10万多元纸管淋在雨里，全部泡汤。最终成功转移出600多人，当天安置点就成立了临时党支部和领导组，安保、医疗、住宿、消毒、值班和志愿服务同时进场。暴雨倾泻，全县未出现一例伤亡。

朱东亚非常感慨：“若不是这些年扶贫实战锤炼，很难想象我们有这样的组织效率、应急能力和工作状态。扶贫到了这个阶段，更体会到中央决策英明。脱贫这一仗打下来，干群关系、工作能力、发展质量等都全然一新。”

在县委工作的董雨，从小长在城市，过去没机会跟农村打交道。如今联系贫困户，大爷大娘见她称呼变成“好儿”。沙集乡郑海村马玉兰今年70多岁了。董雨热心细心贴心，时间长了，大娘每打下花生、挖出红薯，都非要给她送，坚决不收还遭埋怨。今秋，打了棒子面，再三送她不要，大娘没办法：“那我蒸成馍，说啥你也得吃一个！”

谷熟镇党委书记时圣宇说，开展精准扶贫，农村干部换了个人。为了纠正贫困户“等靠要”，镇里干部利用光伏发电的收入，设置公益岗位，帮助贫困户互助增收。为了兴产业，副镇长徐守峰七下宁波，拉来羊绒大衣加工产业，让群众年增收2000万元。东头村女支书王莉萍从带一个村种菜，一鼓作气到带3个村致富。宋庙村支书王士魁，51岁学电脑，打字写了一份生态产业实施报告。“干部在状态，群众就有好心态，政风就有好生态。”

《 人民日报 》（ 2018年11月25日 08 版）

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