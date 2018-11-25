求新求变谋长远（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

两年时间，湖南长沙县黄花镇“长”出第七个国家级临空经济示范区；一年时间，黄花综合保税区封关运行——改革开放40年来，长沙县一次又一次站立潮头：30多年前响应中央号召，大力发展乡镇企业；20多年前，深入推进工业强县战略；10多年前，进军全国县域经济五十强；而今，昂首挺进全国百强县五强。

一个中部地区县，何以成为发展领头羊？长沙经开区党工委书记、长沙县委书记曾超群直言：改革创新是长沙县的灵魂，求新求变的探索精神，汇聚发展的澎湃动力。

勤耕大开放试验田

时针拨回1992年，邓小平同志的南方谈话，激荡一池春水。“仅凭农田和鸡蛋，不可能实现小康！”思想大讨论、大解放，长沙县的决策者果断决定将县城迁至现在的星沙，同时建立星沙开发区，开启工业兴城的创业历程。

“那时这里一片黄土坡、荒芜地。”26年前，钟卫华还是三一集团一名普通员工，如今已成长为公司副总裁。钟卫华亲眼见证三一集团从水泥瓦搭建的工棚里搞科研起步，一步步成长为世界工程机械领域掌握话语权的“明星”企业。

三一集团只是这个春天故事里的主角之一。第一期安居工程4天一层楼面；两个月时间数字程控电话和长沙市并网；一年时间建成区内四通八达的交通网络；首家入驻的德国公司7个月完成从洽谈、兴建到投产……彼时的星沙开发区，筹集200万元筚路蓝缕，创造出令人瞩目的“星沙速度”。

1994年，星沙开发区改名长沙经开区，确定为省级重点开发区；2000年，长沙经开区跻身“国家队”——长沙经开区管委会主任张庆红说，今天的长沙经开区已形成工程机械、汽车制造及零部件、电子信息、军民融合“两主一特一融合”的产业格局，规模工业产值突破2000亿元，经济总量在全省园区稳居第一。

起笔之初，星沙开发区就被定位为全县改革开放的窗口，一方吸引外商投资的沃土，并助推长沙县成长为湖南省县域经济发展的一张闪亮名片。肩负试验田的重任，长沙县始终把目光望向全省全国乃至全世界。“长沙县的领导干部一届接着一届干，大开放的发展方向从来未曾改变。”长沙县委政研室副主任罗眺辉说。

践行高质量辩证法

投资均在10亿元以上，办学规模均在7000人以上，两所现代化的北京师范大学附属学校，一个落子果园镇浔龙河村，一个布局黄花镇临空经济示范区。为何不放在主城区，而选择“下乡”？事实最具说服力，两所学校先后开学，生源不愁，人气爆棚。

不仅教育资源，在长沙县，交通、看病、养老等城乡之间差别正在不断消弭。长沙县多年来着力推进农业现代化，发力城乡一体化，成效斐然。

“不能像猴子捡了西瓜丢芝麻，捡了芝麻丢西瓜。”长沙县的决策者深谙发展的辩证法，统筹推进经济社会发展，坚定不移推动新发展理念落地生根，迎向高质量发展。

保护和发展和谐共生。2003年以前，黄兴镇是著名的化工之乡，全国80%、全世界60%的硫酸锰产自这里。13家工厂排放严重超标，污染严重，虽然每年带来2000多万元税收，最终全部被铁腕关闭——1%的土地支撑经济发展，99%的土地保护生态环境，护出来的青山绿水，如今成为长沙县发展生态旅游的优质资源。

下好“闲棋”谋长远。几年前，工程机械行业普遍遭遇“寒冬”，长沙县经济依然引吭高歌。这得益于长沙经开区在工程机械、电子信息、汽车及零部件三大产业之外，培育多点支撑的产业格局。在黄花镇片区，长沙县投入100多亿元建设基础设施，带动社会投资400多亿元，“临空经济”展翅欲飞。“做平台和口岸不能立竿见影，但我们提前下好这步‘闲棋’， 打造今后10年的经济发展新引擎。”长沙县县长张作林说。

新旧动能加快转换。一栋被称为三一集团“智慧大脑”的科研办公楼，如今被改造升级为公司“创新创业”孵化基地——对外开放企业产业链资源以及市场渠道，孵化一批智能制造、新材料等领域的优质项目和企业；对内产业分工不断细化，通过创新裂变出产业发展新模式和新生态。像三一这样传统产业老树发新芽的故事，正在长沙经开区不断上演。

闯出新发展加速度

当23=1时，会释放怎样的改革效力？

2016年，湖南省首个行政执法局在长沙县成立，原本分散在23个不同行政机关的1600多项行政执法权统一收编，统一执法。这个开全省先河的部门，执法工作创下6项全省第一、6项全省先进。

“向改革要效益，向改革要动力，长沙县发展才能行稳致远。”曾超群说。

20多年来长沙经开区发展高位前进，离不开“区县一体”的创新管理体制。尤其是党的十八大以来，园区主要集中精力抓招商引资、项目建设、产业培育等经济建设工作，长沙县主要负责社会事务管理和公共基础设施配套，走上了一条更加集约高效、资源配置更加优化的发展道路。

“分户收集、分类处理、村民自治、政府补贴、合作社运营”的农村环保自治模式，引领全国农村环境治理经验；率先取消GDP考核指标，采取分类考核，“不同尺子量不同区域”，走在全省前列；在全国率先探索创建“零碳县”，建成全省首个国家生态示范县；全县85%以上审批服务事项网上能办，所有面向个人的事项就近能办，复杂事项一次办成，“最多跑一次”改革风生水起……关键领域和重点环节的改革创新，长沙县一一推进。

长沙临空经济示范区指挥部曾超群的办公室里，墙上挂着一张张项目进度表，密密麻麻贴着红旗，标识着项目进展。“项目进度在心里，项目建设压力在肩上。”曾超群说，“长沙县二次创业，依然必须依靠改革创新，闯出新发展加速度。”

《 人民日报 》（ 2018年11月25日 08 版）

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