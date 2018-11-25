原标题：无钱无手机城市生存挑战：1800与500的区别

近日，浙江工商大学的75名学生从杭州到宁波，经历了一场别开生面的城市生存挑战。两天一夜中，他们不带手机、不带钱，通过打工获取收入解决食宿问题。在这场挑战中，有的小组一天收入约1800元，12人住进四星级酒店套房，也有小组一天收入500多元，只能挤一个小房间，4人睡床8人睡地板。

学生挑战无钱无手机城市生存

成员需赚钱解决全队食宿问题

11月17日，来自浙江工商大学未来企业家俱乐部的75名学生从杭州坐大巴抵达宁波，进行了一场为期两天一夜的城市生存挑战。按规定，这些学生不带手机和钱，分成6组被投放到宁波的不同地点，每组有4名领队，还有6到8名成员，成员需赚钱解决全组人员的食宿。领队不参与打工赚钱，主要负责与组员联络、突发情况处置，并确保组员人身安全。

其中一名领队陈晓冰告诉北青报记者，他们17日上午到达宁波，各小组成员开始找工作，比如在餐馆当小时工，在商场推销产品，到酒吧当服务员，帮教育培训机构拉客户等。“此次活动遇到当地下雨，虽有心理准备，但一些店也比较冷清，也不需要小时工。一般来说，女生比较好找工作，因为这些工作比较适合女孩子。”

对于此次挑战的规则，陈晓冰称，在出发前一晚的动员大会上就提醒过大家，不能带手机和钱，如果在宁波有同学，不能提前请求帮助，也不能过多求助领队。“在小组中，每2到3个人会有一个领队跟着，每个组员身上都带着领队的名片，组员移动时领队会陪同，工作时领队也会在附近，如遇到突发情况可借手机联系领队。领队会全程关注组员人身安全，如有成员出现意外、有危险，我们会停止整个活动。”

参加此次活动的赵豪平告诉北青报记者，此次活动手机要留在寝室不能带走，出发前要先跟家人交代，“我给父母打了电话，他们都挺支持的，出发前也发了朋友圈说那两天可能得‘失联’。”

有队伍住四星级酒店套房

也有队伍12人挤一间房

据陈晓冰介绍，在这次活动中，每个小组都有自己的名字，情况比较好的是“子孙满堂队”，这队有人一天打两三份工，整个小组赚了1800元，当晚住进四星级酒店，而情况比较差的是“晚上要住五星级队”，组内4名男生都没找到工作，整个小组赚了500多元，12人挤在一个小房间里。

陈晓冰说，赚钱多少除了跟找工作情况有关，也跟小组投放地点有关。在挑战开始前，社团人力部门就提前一周到宁波踩点，确定了6个不同投放地点，最终被投放到哪里由抽签决定。“赚得最少的小组被投放的地方比较偏僻，周围不繁华，工作机会少。”

“子孙满堂队”的组员金鹭告诉北青报记者，第一天打完工集合已经快凌晨了，他们选了一家酒店的套房，总共花了400多元。“第二天没再打工，中午吃了麦当劳，从来没发现麦当劳那么好吃，赚的钱基本都花光了，还给其他队也带了些吃的。”

“晚上要住五星级队”的组员邓雯雯说，他们到达宁波时大约上午九点，直到当天下午2点，她和另一名组员才在一家花店找到了工作，一直做到晚上10点，每人赚了80元。当天中午没钱吃饭，一家自助寿司店为邓雯雯和另两名小伙伴提供了免费午餐，而晚饭则是花店老板请客。

17日傍晚，邓雯雯组里的4名男生还是没找到工作，小组决定用4元一支的价格从花店买10支玫瑰，让男生们去卖。“有买花的人听说我们在完成挑战任务，有的一支花给了66元，有的给99元。最终，我们小组总共赚了585元。”

17日晚，邓雯雯和组员集合时已是晚上12点，花了240多元订了一间房，“地方比较偏，也没什么选择，床上睡4个人，其他8个人睡地下。”第二天是团建时间，不再打工，因前一天钱赚得最少，“晚上要住五星级队”的组员7点半前就起床了，最早在群里发了集体合照，赢得了免费早餐。

有人更敢于跟陌生人交谈

有人买贵的东西犹豫了

对邓雯雯来说，在这次挑战中，最难的是迈出第一步。“我们在街上走了很久，走马观花地看，不敢去问要不要招人。”

邓雯雯告诉北青报记者，这次挑战虽然比较苦，但跟组员在一起很开心，也感受到社会上还是有很多好心人。“我们都来自社团的不同部门，平时也不熟，但经过这次活动同甘共苦，关系更亲近了。之前遇到陌生人都不敢交谈，现在敢了，希望下次可以以领队身份再参加挑战。”

赵豪平表示，这是他第一次打工，切实感受到钱不好赚，他所在的“地表最强战队”总共赚了800多元，住宿是找比较便宜的宾馆，4间房住一晚花了500元，吃普通小餐馆也是算着钱花，与老板砍价，还求人家送小菜。

赵豪平说，“平时出去玩、吃、住，我不会砍价，家里一个月给2000元生活费，还算宽裕。但现在想买比较贵的东西也会犹豫，本来想换块新手表，也不好意思问家里要钱，旧的还能戴一两年”。

陈晓冰说，社团开展城市生存挑战活动的初衷是为了社团团建，也希望参加的成员能走出舒适的校园环境，真正进行社会实践，在活动中深入认识自己，发现自己的缺点。“参加活动的除了领队，都是大一学生，也希望他们明白，以我们现在的素质和能力，要走进社会就业还是很困难的。”（记者 李涛 实习生 戴幼卿 李伟欣）

(责编：李楠桦、曹昆)