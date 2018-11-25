原标题：工作人员当托儿 揭秘福袋机“30元赢大奖”套路

工作人员当托儿表演“盲盒抽大奖”的戏码 福袋盒子中往往是廉价商品

揭秘福袋机“30元赢大奖”套路

福袋机工作人员会装成“粉丝”现场指导

福袋机中放着什么礼物工作人员都了如指掌

近期，在京城的一些商场里福袋机成为新一代“网红”。但是，在福袋机“30元赢大奖”的口号背后，其实却是套路满满：不仅抽到的礼物往往都是不知名的廉价商品，就连在一旁“热心指导”的“粉丝”都是厂家派出的工作人员。

继抓娃娃机、口红机、盲盒机、迷你KTV等娱乐机之后，又一种福袋机悄然出现在京城的一些商场里，据说在日本和台湾地区很红。北京青年报记者近日走访调查发现，黄色福袋机机身上的超大字体宣传语是“扫码赢大奖”，机器上还展示了手机、iPad、拍立得、Dior口红、硬壳行李箱等奖品图片。但是据观察，实际上抽奖者花30元得到的福袋盒子里面，装的往往都是一些不知名的廉价沐浴露、小瓶香薰、男用发蜡等，令玩家心理落差较大。

“他们在这几个月了吧，我就没见到有得过手机的，最好的一次好像是个迪奥口红，还不知真假。”附近的一位英语课程推销员的话道出真相。尤其令体验者感到不舒服的是，玩过之后才恍然大悟，方才现场耐心指导自己扫码抽奖的热心人，尽管他们一律自称是路人，就是喜欢玩福袋机，但其真实身份都是厂家工作人员。

体验

30元抽到一小瓶廉价沐浴露

西直门凯德Mall购物广场地下一层是各式简餐排档聚集地，中午时分各种食物的香味四溢，周边办公室白领、购物消费者都会到这里解决午饭问题。在滚梯附近，矗立着三台箱式福袋机，鲜黄底色的机身上印着巨大黑体字“扫码赢大礼”，在这嘈杂纷乱的区域空间中显得十分醒目。近距离观察，就可以看到福袋机里面码放着一排排的黄色方形纸盒子，上面写着“幸运盒子”4个大字。这种机器整体看上去样子很像那种饮料零食自动售卖机，购买和获取流程也十分相似。

北青报记者刚在福袋机前面站定，立即就有两名中年妇女从旁边围上来热情搭讪，一位身穿红色冲锋衣、一位身穿灰色棉服。她们积极展示自己刚刚抽到的礼物，“你看我刚刚得了个睫毛膏呢。”红衣女说，喜悦之情溢于言表。灰衣女也不甘落后，从“双肩背”里掏出一个充电宝：“瞧，我在那边柜子选的18号，得了一个充电宝。”

这个福袋机究竟怎么玩儿呢？正在北青报记者阅读福袋机使用说明的时候，“我来教你。”红衣女立即凑了过来，手把手指导北青报记者花钱：“你随便选一个号码，然后扫码付款，礼物就会掉到机器下端的槽子里面，你拿出来就可以啦。”这位不请自来的“老师”非常耐心地教授。灰衣女还向“福袋机小白”分享她的抽奖经验：“这两个柜子刚出过大奖，你可以试试那边那个柜子，没准能得大奖呢。”

当北青报记者对号码选择犹豫不决的时候，不知从哪里又冒来一位黑衣男士，主动帮助北青报记者按了机器上面的一个按钮，屏幕上随机出现了一个数字“81”，“这是你的号码，就用这个吧。”他说，似乎知道有人会有选择困难症，善于帮人快刀斩乱麻。

北青报记者扫码之后，立即进入了一个“心愿先生”公众号。由于地下一层信号弱，公众号页面打开很慢，“没信号？那你就重新扫一下试试。”红衣女显得熟门熟路。当北青报记者询问他们是不是福袋机工作人员时，三个人都连连摇头说：“不是，不是。”

不过在他们三人的言传身教之下，81号幸运礼盒终于“哐啷”一声掉落下来。仔细端详，这个礼盒非常简陋，外面没有任何包装，左侧张开一条大缝隙，伸手就可以把礼物掏出来——是一瓶卡乐牌水嫩美肌沐浴露，300ml，瓶身上印着生产厂家是“广州市柏亚化妆品有限公司”，然而查遍这家公司官网商城、京东商城等电商平台均未找到该款沐浴露。

发现

工作人员兼职福袋机“粉丝”

就在北青报记者体验福袋机的时候，几名从旁边路过的年轻白领也被吸引了过来，在三位福袋机“粉丝”的指导下，有的还爽快地参与扫码抽奖。他们有的抽到了30ml香氛，有的抽到了一小瓶男用发蜡，都是一些不知名的品牌。红衣女这时的说辞是，自己非常喜欢玩儿福袋机，“几乎天天来玩呢。”红衣女言之凿凿。而灰衣女则炫耀她昨天花了90块钱抽了三个福袋，里面奖品都很棒，“有拍立得、耳机、自拍杆。”她如数家珍，奖品个个都算实用。不过看着她们两个人衣着朴素、皮肤黝黑粗糙，可没想到玩儿起福袋机来却是乐此不疲，令人不可思议。

“他们其实就是福袋机工作人员，平时负责给机器补货，还教人家怎么玩儿。”站在附近的薛先生悄声透露。他长期在这里摆摊设点。据薛先生称，几个月之前，这里只有一个福袋机，因为玩儿的人比较多，于是该公司又送过来两台机器，“他们火的时候队伍能排到我这里。”薛先生的摊点距离福袋机大约20米。“不过，最近没有什么人玩儿了，估计是新鲜劲儿过去了。”他猜测。

果然，北青报记者观察了半个小时左右，就在刚才抽奖时引起的一番热闹之后，福袋机再无人光顾，只有“红、灰、黑衣三人组”留守在机器跟前。不一会儿，红衣女还打开了福袋机柜门，把里面的幸运盒子整理一番。这意味着，机器里面哪只盒子里面放着什么礼物她都了如指掌。如果再有观望者出现，她还需当场表演“盲盒抽大奖”的戏码。“这不就是托儿吗，”白领周女士刚回过味儿来，“够能演的啊，当时我怎么没发现呢，本来是想图个高兴，但是体验过程让人感觉很不舒服，简直是套路满满。”她抽到了一盒面膜，“也不知道这是啥牌子，不敢用，扔了算了。”

在悠唐购物中心三层，北青报记者也找到一台福袋机，它与6台抓娃娃机并排而立。北青报记者在附近停留观察了将近一个小时，看到福袋机前面门可罗雀，没有见到一位顾客光临，也没有见到工作人员打理，十分“寂寞孤独”的样子。

调查

一台福袋机网上售价不到万元

“福袋”源于日本，是日本的商家在新年前后，将多件商品装入布袋或纸盒中，进行搭配销售，这种袋子或者纸盒就称为“福袋”。

对于消费者而言，福袋相当于商场打折优惠，而且在购买时对于福袋内商品的期待感也非常有吸引力。部分消费者也许会因为得到意料中的商品满意而归，但也有部分消费者会因为拿到根本不需要的商品而懊丧，因此有些评论也认为福袋其实是一种变相赌博。从商家的角度考虑，福袋不仅可以吸引消费者，而且也带有处理库存积压商品的目的。

在中国互联网上，福袋机已经被包装成了低成本创业项目、“一台永不停歇的印钞机”，每台售价6000元至9000元不等。一家福袋机加盟公司网页上称，“96%的创业者都看好此项目”，不知道该数据从何而来。网页上还详细说明了福袋机的投资优势：“商品是放在礼盒里面的，给玩家一种更多的神秘感和趣味性。另外，福袋机器机身上22英寸液晶屏，可以投放广告增加老板收入。而且，福袋机适用的场地有些是24小时营业的，比如机场、酒店、娱乐场所，那么福袋机简直就是一台永不停歇的印钞机。”不过，据北青报记者调查，目前在北京各大商场里面，不论是口红机、盲盒机还是福袋机，机身屏幕上显示的都是自家产品，并没有承担街头广告载体的角色。

观察

不要让“网红机”沦为伪劣产品重灾区

时下，很多商场、影院等公共场所里面设置的口红机、盲盒机、福袋机等娱乐机器数量明显增加。如口红机，里面码放的都是标价200元、300元一支的迪奥口红，每局10元，扫码支付就有可能获得名牌口红，曾极大地诱惑了很多女孩子。但是现在却已是无人问津。还有盲盒机，里面放着设计独特的公仔，价格每个69元，和自动贩卖机不同的是，盲盒机的购买方式带有游戏趣味性和随机性，到手公仔的款式全凭运气。而福袋机也是类似于盲盒游戏机的一种，但是游戏规则又类似于口红机，利用的是玩家以小博大的心理。

消费行业专家分析，上述娱乐机利用的是大众的碎片时间，比如等电影开场、等餐馆叫号、等孩子下课的时候，花上几分钟、几十元打发无聊时光。但是如果无聊变成无趣，消费者就不会再上当了。其关键问题在于，这种娱乐机究竟是真的以高价商品作为打通渠道的亮点，还是“挂羊头，卖狗肉”搞噱头，不免引人深思。而消费者们也应该在满足自己一系列的需求心理时，保持冷静。

市场观察人士指出，单用大牌口红这一类单品来讲，就是假货重灾区。平时人们在商场、电商上购买都还要小心谨慎辨别真伪，就更别说网红机的运营商们，为了摊薄成本、尽快得到回报，在进货时会做出什么样的选择。福袋机、口红机和娃娃机有所不同，更大的目标价值背后存在着更大的消费隐患。网红的定位、商品的水货隐患如果不加以突破和解决，都将成为制约“网红机”长远发展的因素。专家指出，突破这些限制，似乎需要一个产销体系完整、各个环节都有保障的权威体出现，而孕育这样的体制，就目前的市场看来似乎还需要一段时间。（记者 赵新培）

(责编：李楠桦、曹昆)