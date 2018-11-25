原标题：三星自曝陷入危机，手机霸主的位子还能坐多久？

中新经纬客户端11月24日电(张哲) 尽管保住了全球第一智能机制造商的地位，但是三星的日子并不好过。

数据研究机构Counterpoint Research近日公布了全球第三季度(7月-9月)市场数据，三星仍以19%的市场份额占据全球榜首。但相较去年同期，这一数据下降了3个百分点。三星手机全球出货量也从去年同期的8330万台降为今年的7230万台。

除了销量走低，三星第三季度的盈利情况也不乐观，其移动业务营业利润为2.2万亿韩元(19.5亿美元)，较上一季度下降逾30%。此外，中国市场份额的大幅缩水，也令投资者担忧其在国际市场增长的可持续性。

登顶以后如何避免走下坡路，这是眼下三星亟待解决的难题。

三星自曝面临危机

据韩媒The Korea Herald，三星电子CEO高东进在一封企业内部信中表示，如今三星智能手机业务正面临前所未有的危机，并希望三星即将推出的Galaxy S10和折叠手机Galaxy F能够帮助公司度过此次危机。

据悉，三星集团副董事长李在勇曾要求三星电子相关部门改善三星手机的智能摄像技术，并因三星手机竞争力削弱一事指责高东进。对此，三星电子内部人士称，“自上而下且僵化的决策系统是三星手机部门最严重的问题，它阻碍了公司找到能够满足市场需求的创意和解决方案。”

中新经纬注意到，在三星市场份额不断走低的同时，其竞争对手的市场占有率却在稳步提升。

全球知名调研机构IDC数据显示，华为Q3的市场占有率为14%，较去年同期增长4个百分点；苹果手机的全球市场份额则占到了12%。此外，新列入全球前五名的两个中国品牌小米和OPPO，分别占全球市场份额的9%。

TMT行业分析师付亮告诉中新经纬，虽然榜单内其他手机企业在短期内超越三星的全球销量居首的地位有一定难度，但销量不断下滑对三星企业自身业绩产生的压力并不小。

三星手机的业务危机也影响到了其在资本市场的表现。据金融信息企业Fnguide，截至今年11月14日，三星集团旗下16家上市公司的总市值为418.33万亿韩元(约合3695亿美元)，较上年年底的475.12万亿韩元下降11.95%。而作为三星集团旗下市值最高的公司，三星电子市值今年已下降13.94%，为283.92万亿韩元，其主要原因或为投资者担心三星电子半导体销量将下滑。

在华市场份额缩水

三星的国际市场还能支撑多久？

中国市场被众多国外品牌视作星辰大海，而如今，“爆炸门”后的三星在这里逐渐星“沉”大海。

2016年8月19日，Note7手机在全球开始销售，却在短期内被诸多用户投诉新手机充电发热、起火甚至爆炸等问题。2016年9月2日，三星宣布在全球召回该款手机，却独独将中国排除在外。这一举措深深伤害了中国消费者，也导致了三星手机在中国市场的“滑铁卢”。

作为全球最大的智能手机市场，中国市场正日趋饱和。2018年上半年整体市场容量持续缩减之下，三星在华市场份额增长愈加乏力。

根据赛诺数据，2018年1-6月份，OPPO(3813万台)、vivo(3551万台)、苹果(3211万台)、华为(3057万台)、荣耀(2839万台)、小米(2670万台)六大品牌组成了第一集团，位居第七的魅族上半年销量则不到700万台，三星更是被远远甩开。多家机构数据显示，三星目前在中国市场的份额可能不足1%。

通信行业观察家项立刚在接受中新经纬采访时表示，如今的三星手机业务可谓“内外交困”。

“首先，三星手机的定价较高，但产品本身的创新性不足，性价比较低，这就很难吸引消费者；其次，中国是全球智能手机的最大市场，但三星在中国的销量排名却逐年下降，市场份额不断缩水。”项立刚说，“如今中国手机企业的发展非常迅猛，华为、OPPO、小米等手机品牌的产品线都十分丰富，覆盖了低、中、高端手机用户。三星无法像中国对手那样积极深入低端和新兴市场，难以发展新的业务领域，这严重阻碍了其在中国市场的发展。”

项立刚还提到，面对在华市场份额不断缩水的现状，三星手机销量居全球首位的好成绩主要得益于国际市场。但随着中国手机企业在国际市场的不断发力，三星的国际市场地位也面临着巨大的挑战。

中新经纬注意到，在三星主导的印度和印度尼西亚等国家的智能手机市场，小米、OPPO和vivo等中国手机商的快速发展正在改变这些国家的市场格局。据Counterpoint，小米在第三季度在印度的市场份额为27%，其次是三星，占23%。此外，传音手机在非洲、华为手机在欧洲及中东也都占据了稳定的市场。

毫不夸张的说，三星手机正在全球范围内遭遇着中国手机的“立体围剿”。靠国际市场支撑全球销量龙头宝座的三星，未来的路恐怕很难走。

高东进的“救命稻草”能奏效吗？

面对中国手机在全球范围内的“立体围剿”和三星手机的发展危机，三星分别采取了应对策略。

据The Korea Herald，三星电子公司业内消息人士22日表示，为超越其中国竞争对手小米，其计划下周在印度市场推出Galaxy A9智能手机。

三星方面表示，Galaxy A9将是其首款配置四个摄像头的终端智能手机。该设备将于下周三在印度发布，而其在韩国的发布时间还未确定。

据悉，为加码印度市场，三星电子2018年已在印度发布了多款智能手机，包括Galaxy J系列、旗舰产品Galaxy S9和Galaxy Note 9。今年8月，三星发布了首款Android Go设备Galaxy J2 Core。硬件厂商可以通过Android Go对低端机型进行配置，让硬件厂商在降低硬件成本的情况下还能保证系统的运行顺畅。

此外，高东进还在企业内部信中提到，将于2019年二月份推出Galaxy S10和折叠屏式智能手机Galaxy F来度过企业危机。

The Korea Herald提到，Galaxy S10将是世界上首款显示指纹屏幕的手机；Galaxy F则将采用折叠技术，实现屏幕折叠90度的弯曲角度，屏幕尺寸也将达到7.3英寸，使视野更加开阔。

然而，高东进口中的“救命稻草”能奏效吗？

项立刚认为，三星的折叠屏创新力度仍不足。“其他手机企业像华为、中兴等也在研究折叠手机。虽然该技术备受业界关注，但并不意味这其具有改变手机市场格局的影响力，更难保障其能改变三星手机销量持续下跌的困境。”

“此外，价格定位也是个问题。由于三星手机在性价比方面一直不受好评，之前NOTE系列手机‘爆炸门’问题频出也严重影响了三星的品牌形象。若新机型因为特有功能定价过高，则很难保障销量。”项立刚补充道。（中新经纬APP）

(责编：李楠桦、曹昆)