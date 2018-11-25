第四届中国制造强国论坛在京举办

人民网北京11月25日电 （王子侯）11月24日，在工业和信息化部、中国工程院、国务院发展研究中心等相关部门指导下，由中国制造强国论坛组委会主办的第四届中国制造强国论坛暨2018中国制造年度盛典，在北京举办。本届论坛以“实体为本 品质革命 中国制造再出发”为主题，就中国如何从“制造大国”走向“制造强国”，中国制造怎样实现转型升级、提质增效展开讨论。

十三届全国政协经济委员会副主任、工信部原副部长刘利华出席论坛并致辞，指出中国已成为名副其实的制造大国，但依然存在薄弱环节，表现出大而不强的特征。主要表现在三个方面：制造业产能效率整体偏低，导致产品附加值不高；制造业核心技术缺乏，导致生产成本偏高；制造业科技研发投入不足，导致研发水平低下。

“可以说推动我国从工业大国迈向制造强国任重道远，需要进一步推进中国制造向中国创造转变，从中国速度向中国质量转变，从中国产品向中国品牌迈进。”刘利华表示，要加快制造业产业结构调整升级，以劳动密集型的产业结构向资本密集型产业结构转变；加大实施创新驱动，处理好产能过剩和创新驱动的关系，增强我国创新能力；坚持质量优先，推进品质升级。质量是制造业核心竞争力的体现，必须大力实施高品质强品牌战略，持续提升中国制造整体形象，推进品质革命，除了加大科技研发投入提高研发水平，不断提升产品质量，还要发挥工匠精神，培养精益求精的工匠。

会上，北京大学国家发展研究院院长姚洋为中国未来如何走创新路径提出建议。中国工程院副院长、院士，国家新材料产业发展专家咨询委员会主任委员干勇，指出制造业强国包含新型信息技术、新材料以及技术创新体系等三大基础要素。海尔家电产业集团副总裁陈录城、青岛双星名人集团股份有限公司总裁汪海、金华市欣生沸石开发有限公司董事长陈土兴，作为企业家代表发布主题演讲。从企业角度提出推动中国制造业发展的建议，坚持不断创新、讲究品质，遵循制造强国战略，打造民族品牌。

此外，论坛还举行了中制智库揭牌仪式，发布了智能制造综合标准化专项研究成果、全国城市制造业竞争力指数等，论坛组委会还于现场颁布了“十佳品质·行业荣誉奖”、“十佳品质·杰出贡献奖”、“冠军企业奖”、“改革开放40周年成就人物奖”、“制造40年特殊贡献奖”等奖项。

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