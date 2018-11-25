博鳌健康产业论坛呼吁：健康产业要上山下乡

11月24日，以“新时代、新供给、大健康、大发展”为主题的2018博鳌健康产业发展论坛新闻发布会在北京召开。

为贯彻党的“十九大”精神及《健康中国2030纲要》，人民日报《中国城市报》社、全国工商联医药业商会、中国医疗保健国际交流促进会、中国中小商业企业协会决定12月15日至18日在海南琼海联合举办“博鳌健康产业发展论坛”。

博鳌健康产业发展论坛秘书长、中铁锦绣集团总裁何建辉

博鳌健康产业发展论坛秘书长、中铁锦绣集团总裁何建辉介绍，论坛以“搭建政策解读、资源整合、升级转型、产业投融、学术交流、形象展示的健康产业国际平台”为目的，推动健康产业“一带一路”倡议发展，共享健康未来。

全国工商联医药业商会副会长兼秘书长王之光介绍，论坛包括民营经济、康养结合案例，产权保护，健康产业升级转型，新经济形势战略方向，省/市政府闭门会议，区域健康产业供给，市长对话、专家分享，健康产业与文旅产业融合，产教融合助力健康产业，海南自由贸易试验区政策解读，健康产业投融资，供需对接洽谈会等内容。

博鳌健康产业发展论坛副主席、中国供给研究院院长贾俊飞介绍，论坛嘉宾将分享新的投融资机遇，共话大健康产业发展。政企携手，推动养老产业对接，促进智慧产品推广，共享全新健康产业。

论坛将从2018年会里筛选100个会员免费参加2019年年会，并举办2019年中医药产业100强发布会，市长论坛和100家企业项目对接圆桌会议。论坛设置了国际展区，国内医疗健康产业、机构展区，国内医疗器械、药品展区，海南国际医疗旅游先行区形象展区和相关行业综合展区，共200多个展位（含特装展位和标准展位），为企业搭建合作平台，帮助企业投融资，打造品牌。

中国医药卫生事业发展基金会顾问、人民日报《中国城市报》副总常量呼吁，健康产业要上山下乡，要向乡村倾斜，多关心农村农民，利用信息技术、远程医疗，统筹城乡发展；建设健康小城（镇）、健康乡村和长寿之乡。养生越早越好，关心留守儿童和空巢老人。倡导绿色低碳生活，创建健康地产、健康社区。

九三学社中央服务部部长徐国权、中国中小商业企业协会副会长兼产业园工委主任林祥志、中国供给研究院常务副院长宋治环等出席发布会。

(责编：王仁宏、曹昆)