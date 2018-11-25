博鳌健康产业论坛呼吁：健康产业要上山下乡

11月24日，以“新时代、新供给、大健康、大发展”为主题的2018博鳌健康产业发展论坛新闻发布会在北京召开。
为贯彻党的“十九大”精神及《健康中国2030纲要》，人民日报《中国城市报》社、全国工商联医药业商会、中国医疗保健国际交流促进会、中国中小商业企业协会决定12月15日至18日在海南琼海联合举办“博鳌健康产业发展论坛”。
博鳌健康产业发展论坛秘书长、中铁锦绣集团总裁何建辉
博鳌健康产业发展论坛秘书长、中铁锦绣集团总裁何建辉介绍，论坛以“搭建政策解读、资源整合、升级转型、产业投融、学术交流、形象展示的健康产业国际平台”为目的，推动健康产业“一带一路”倡议发展，共享健康未来。
全国工商联医药业商会副会长兼秘书长王之光介绍，论坛包括民营经济、康养结合案例，产权保护，健康产业升级转型，新经济形势战略方向，省/市政府闭门会议，区域健康产业供给，市长对话、专家分享，健康产业与文旅产业融合，产教融合助力健康产业，海南自由贸易试验区政策解读，健康产业投融资，供需对接洽谈会等内容。
博鳌健康产业发展论坛副主席、中国供给研究院院长贾俊飞介绍，论坛嘉宾将分享新的投融资机遇，共话大健康产业发展。政企携手，推动养老产业对接，促进智慧产品推广，共享全新健康产业。
论坛将从2018年会里筛选100个会员免费参加2019年年会，并举办2019年中医药产业100强发布会，市长论坛和100家企业项目对接圆桌会议。论坛设置了国际展区，国内医疗健康产业、机构展区，国内医疗器械、药品展区，海南国际医疗旅游先行区形象展区和相关行业综合展区，共200多个展位（含特装展位和标准展位），为企业搭建合作平台，帮助企业投融资，打造品牌。
中国医药卫生事业发展基金会顾问、人民日报《中国城市报》副总常量呼吁，健康产业要上山下乡，要向乡村倾斜，多关心农村农民，利用信息技术、远程医疗，统筹城乡发展；建设健康小城（镇）、健康乡村和长寿之乡。养生越早越好，关心留守儿童和空巢老人。倡导绿色低碳生活，创建健康地产、健康社区。
九三学社中央服务部部长徐国权、中国中小商业企业协会副会长兼产业园工委主任林祥志、中国供给研究院常务副院长宋治环等出席发布会。
股份回购继续升温 23天逾100家上市公司发公告 根据东方财富网的统计数据，自11月9日以来至记者18日发稿，共有40家上市公司发布与回购股份相关的公告。如果把时间拉长到10月27日，发布公告的公司达到107家。业界认为，这与近期上市公司股份回购得到政策力挺密不可分。 10月2…【详细】
上市不足四个月 拼多多被做空机构盯上 北京晨报讯（记者 陈琼）在上市不到四个月内，拼多多遭遇了美国做空机构Blue Orca的做空，尽管股价暂未受到做空报告的影响，对拼多多而言，接下来如何抵抗住做空机构后续质疑将是巨大的考验。 11月16日，拼多多就做空报告发表回应…【详细】
销售累计过万亿 彩票行业为何屡受诟病？ 销售累计过万亿的彩票行业为何屡受诟病？ 每年解决的就业岗位近百万人，参与彩票购买的人群近2亿人。但这个行业为何总受到各种诟病、质疑和声讨？ 最近，中国彩票负面事件接踵而至，再次成为舆论的风口浪尖。有专家戏称，彩票是具有“…【详细】
明年财政赤字率热议：3%红线是否要突破？ 从年初“稳中向好”到年末“稳中有变”，高层对经济运行形势的判断有所调整：当前“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。” 在此背景下，明年赤字率还要不要锁定在3%的安全线以内成为业内热议的话题。有…【详细】