华润集团在香港发布参与粤港澳大湾区建设白皮书

11月23日，华润集团在香港发布了名为“融入湾区建设 推动华润高质量发展”的《华润参与粤港澳大湾区建设白皮书》，首次提出参与大湾区建设的总体思路和建设规划，在推动转型创新的过程中重塑香港业务。

主礼嘉宾共同揭晓《华润参与粤港澳大湾区建设白皮书》

全国政协副主席董建华、香港特别行政区行政长官林郑月娥、中央政府驻香港联络办公室主任王志民、外交部驻香港特别行政区特派员公署特派员谢锋、中国人民解放军驻港部队司令员谭本宏、中国人民解放军驻港部队政治委员蔡永中、香港特别行政区政务司司长张建宗、中央政府驻香港联络办公室副主任仇鸿、外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员赵建凯作为主礼嘉宾，以及来自香港工商界共200余名嘉宾莅临现场，共同见证了白皮书的发布。

华润集团董事长傅育宁致辞

华润集团董事长傅育宁对所有嘉宾的莅临表示感谢，他致辞时说：“香港是华润的发祥地。八十年来，华润始终倾力参与香港的经济和发展，风雨同舟、共同成长。”他表示，华润从一家名不见经传的小商号发展为跻身世界500强前列的多元化企业集团，得益于祖国日益强盛的宏图伟业，也得益于香港独特的区位和经济、法治优势。

展望未来，傅育宁认为香港必将在“建设粤港澳大湾区共同家园”、“打造国际一流湾区和世界级城市群”中迎来新的机遇。他说：“华润作为植根香港的中资企业，理当担负起更高的责任，积极支援香港融入国家战略。华润将持续提升在大湾区的发展质量和市场地位；加大民生行业投资力度，加快布局新产业，在推动自身转型创新过程中重塑华润的香港业务；继续为国家发展和香港长期繁荣稳定贡献华润的力量。”

香港特别行政区行政长官林郑月娥向华润成立80周年表示祝贺

香港特别行政区行政长官林郑月娥向华润成立80周年表示祝贺。她表示，华润是香港经济起飞的贡献者，开创了中资企业进军国际资本市场的先河，也是内地企业走出去的先驱。随着国家经济发展进入了新时代，积极推进一带一路建设和粤港澳大湾区发展，相信华润会继往开来，发挥企业自身的优势，抓紧机遇，配合国家和香港发展的需要，迎接更大的商机。

中央政府驻香港联络办公室副主任仇鸿致辞

中央政府驻香港联络办公室副主任仇鸿表示，华润作为一个出身于香港，与香港同呼吸共成长的企业，始终牢记自己对香港的承担和使命，为促进香港与内地的经济合作，保证香港繁荣稳定，作出了突出的贡献。

跟随一曲朗朗上口的《共同家园》大合唱，傅育宁董事长与9位主礼嘉宾共同上台揭晓了《华润参与粤港澳大湾区建设白皮书》。白皮书立足于解决香港社会民生痛点、大湾区经济发展、促进业务转型的“三个需要”，围绕大消费、大健康、城市建设与运营、能源服务、金融与科技五大业务领域，加快布局新产业，推动转型创新，重塑香港业务。

同日，第二届主题为“大湾区 大机遇 大发展”的华润论坛圆满举办，来自内外部60余名嘉宾聚集一堂，共同为粤港澳大湾区的未来发展出谋划策。

同日，第二届主题为“大湾区 大机遇 大发展”的华润论坛圆满举办

傅育宁介绍说，华润明确了大湾区的三大业务发展方向；一是引领未来美好生活方式，整合地产和大健康资源，以医养为核心，树立中国未来康养新模式。二是建立两地融合生态圈，支持并帮助香港青年在大湾区内创业安居。三是聚焦高科技产业，积极借助香港的科研能力，围绕生物医药以及信息产业培育高新技术产业。

经过80年的耕耘，粤港澳大湾区已成为华润核心资产所在地，营收和利润最大来源地。截至2017年底，大湾区地区贡献了华润集团营业额的27.9 %，利润总额的24.6%，总资产的36.9%。

根据《白皮书》的规划，华润在粤港澳大湾区发展的战略定位是通过三地融合，发挥香港优势、带动内地发展、推动华润业务转型。未来，希望全面提升华润集团在大湾区内的发展质量和市场地位，重塑香港业务，重点加大环保、康养、医疗、地产业务的投资力度。

计划到2025年，华润集团来自大湾区的营业额年均增幅高于平均水平，利润总额年均增幅高于大湾区营业额年均增长水平；使大湾区成为带动华润集团质量发展的增长极，利润贡献的动力区。

(责编：王仁宏、曹昆)