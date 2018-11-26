政策执行，知冷暖才会更给力（经济热点）

数据来源：国家统计局等

11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。习近平指出，在我国经济发展进程中，要不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，变压力为动力，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。

今年以来，中央高度重视民营经济发展，出台了一系列支持鼓励民营企业的硬招实招。那么，如何切实改善民营企业的发展环境？如何推动相关政策举措落实到位？如何缓解民企融资难融资贵？本报记者探访了浙江、江苏、辽宁、四川、重庆、山东、北京等地的近百家民营企业，以及相关监管部门和中国中小企业协会等机构，深入摸底民企发展环境的实际状况，探讨更好助力民企做大做强的对策建议。

从今天起，我们推出这组调查报道，上篇关注政策落实情况，下篇聚焦民企融资生态，敬请关注。

——编者

不可“一刀切”

“企业先停在这里，直到相关规定出来再说”“只顾管理方便，不顾企业是否方便，给不少民企的正常经营带来困扰”

某省一家汽车零部件生产企业主要为国际知名农机、园林机械企业生产配套零部件，目前企业75%的产品直接出口。为了降低成本、提升竞争力，也为了达到国家环保政策要求，企业生产线上基本用的都是全新进口设备，凭借先进的生产工艺，公司产品经受住了国外客户各项严格的质量检验。

“今年市场不错，预计新工厂的产量能增加80%以上，我们上了新设备，准备抓住机遇大干一场。”这家企业负责人林恩说。然而，就在全公司鼓足干劲往前冲的时候，一纸行政命令给他们泼了一大盆冷水——当地相关部门强制要求公司耗电量比2017年降低10%以上，否则就要限电停工。

“加大环保力度，淘汰粗放经营、产能落后的制造业企业，我们非常理解和拥护，但这个政策执行要精细化，不能简单地‘一刀切’。”林恩告诉记者，如果公司订单和去年一样多，耗电量减少10%倒也不难。但由于今年的生产大幅增加，即便上了新设备，单位能耗往下降了，总体耗电量还是会上升50%左右。“这种上升并不是因为设备不够环保，而是订单多了，总能耗自然也高，道理很简单，但政策执行中却没有做区分，等于是强迫企业砍掉已经到手的订单。”林恩很无奈。

记者在调查中发现，不顾实际、简单粗放地搞“一刀切”现象，在微观执法领域不同程度地存在着。中国中小企业协会执行会长张竞强说：“这种管理方式，看似执行政策雷厉风行，实则是只顾管理方便，不顾企业是否方便，给不少民营企业的正常经营带来困扰。”

“只要有雾霾预警就必须停工，这样的规定是否合理，很值得探讨。”某市一家取暖设备生产企业董事长王浩然说，环保工作很重要，企业配合有关部门开展污染防治责无旁贷。但有些环保方面的政策执行过于“一刀切”，没有考虑到企业的实际生产情况。比如，这两年，当地空气质量情况较差时，相关部门为了达到更好效果，往往会强制要求工厂停工。“管理上完全可以再细一点，有扬尘的作业，比如穿墙打洞、建筑拆除等该停就停，但是没有扬尘的作业，比如贴壁纸等，施工了也不影响空气质量，没必要‘一刀切’地禁止。”

在金融领域，有些“一刀切”的监管政策甚至直接关乎企业存亡。眼下，互联网金融行业发展火热，有企业守规矩、干正事，但也有企业浑水摸鱼，带来不小的市场风险。为了更好地防范风险，监管层面出台了相关政策。“一些政策在执行中堵住了风险，但也误伤了部分好企业。”某互联网金融服务公司负责人李铭认为，金融安全事关国家安全，必须不断完善监管，但这绝不意味着“一刀切”，如何解决金融领域“一放就乱、一管就死”的问题，考验监管能力和监管创新。

李铭举例说，2016年，我国出台《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，但直至现在，互联网金融监管备案一推再推，迟迟没有落地，带来的连锁反应是，由于没有明确意见，各地在具体监管时也无所适从，采取“限规模”的简单管理方式，基本上等同于“企业先停在这里，直到相关规定出来再说”。李铭说：“从2016年到2017年再到2018年，我们一直就处于这样的等待状态，希望别让我们再等下去。”

落实需到位

“没有人调研，也没有人来了解情况，更没有人给我们一个合理的解释，如果上面出台的好政策执行不了，怎么能让这个行业健康发展”

除了政策执行中的“一刀切”，一些政策执行不到位也成为本次调研中民营企业集中反映的问题。

“国家给企业提供的一些优惠政策，由于申报程序复杂等原因，导致在地方执行时出现落地难，好政策没有带来好效果，企业很头疼。”一家金融服务公司负责人告诉记者，为了开拓业务，公司在西部某省会城市注册了企业，按规定应可以享受国家西部大开发的相关优惠政策。“但涉及复杂的审批程序，我们要跟各相关部门申报、每个环节准备大量材料，牵扯了大量精力。按理说，企业在当地落户了，享受相应的优惠政策不是理所当然的吗？这不该变成企业求着公务员办事，而是企业本来就应享受的优惠。”

“国家一些专项补贴政策在地方落实时，规则和程序不够透明，常常让企业无所适从。”某文化创意公司董事长陈俊生说，公司在举办一些国际文化交流的艺术活动时，按规定不仅可以享受国家的专项补贴，省市也会给企业专门的补助资金。“但不知道是申报材料不合格，还是企业不符合要求，所有材料都石沉大海，希望这些补贴发放更透明，能及时给企业一个说法。”

某省一家风能开发有限公司负责人告诉记者，风能开发是国家鼓励的环保产业，早在2009年，当地政府就印发《关于促进新能源产业加快发展的若干政策的通知》，明确提出加快沿海陆域和海域风能资源开发。受到政策鼓励，这家公司规划建设了一个装机容量20万千瓦的风电产业园项目，经过国家甲级设计院规划、专家评审立项，并经国网经研院评审及省级电网批复接入容量20万千瓦。“现在近10年过去了，公司仅开发建设了10万千瓦，其中很重要的原因就是政策执行不到位，各个部门互相推诿。”

这位负责人说，公司风电产业园所在的地级市，已经有几年不再向上报新增的风电项目，说是存在污染环境的风险。然而实情是，有的风电项目存在野蛮施工，可能会影响环境，但这不代表整个产业，只是具体施工的问题，完全可以解决。“没有人调研，也没有人来了解情况，更没有人给我们一个合理的解释，上面出台的好政策就是执行不了，怎么能让这个行业健康发展？行业里的民企该怎么办？新旧动能转换又怎么顺利实现？”

还有一些民营企业碰到了专项资金补贴被挪用的问题。一家农业科技集团曾和某地方政府共同做过一个农业项目，该项目享受中央财政专项补助资金。项目完成后，当企业按照流程需要正常结清税款、领取补贴时，地方政府却声称没钱，还说要把补贴资金先放在急用的地方，结果工程款一拖就是半年，至今都没结清。

服务要跟上

“环节少了是好事，但如果每个环节都不好办，对企业来说也没啥意义”“在有些地方，相关部门还是没有完成从管理到服务的思维转化，这种风气必须尽快改变”

“这几年，我们的营商环境有很大改善，但也还有提升空间。”陈俊生告诉记者，企业明显感受到，政府办事效率在提高。但在某些细节上，仍然存在效率偏低的问题。“比如有些企业已挂牌上市，如有重大事项变更，不仅要发布公告，还要再去工商部门做变更登记。挂牌公司的信息都是公开的，如果政府各部门的申报流程更加优化、数据实现互联互通，企业在证监部门做过相应操作后，就不再需要跑工商部门。”

政务上网，本应让企业办事更方便，但如果设计不周全，有时也会适得其反。陈俊生说，现在好多相关事项都让企业自己在网上办理，有些标准化流程的事情，网上办理可以避免排队、提高效率。但有些非标准化业务，企业有很多不清楚的地方，还是希望可以在窗口咨询，否则一旦在网上填报错了，要等几个工作日再重新填报，效率反而更低。

国务院发展研究中心副研究员牛雄建议，提升地方政府服务效率，不是简单地减少办事环节，而要真正让企业感受到便利，要让企业给政府服务打分。“环节少了是好事，但如果每个环节都不好办，对企业来说也没啥意义。在有些地方，相关部门还是没有完成从管理到服务的思维转化，这种风气必须尽快改变。”

“有些改革涉及多个部门，各部门执行未必同步，也给民营企业带来不便。”牛雄说，在一次针对民营工程设计企业的调研中，企业反映，国家发改委已经取消了2002年出台的设计收费标准，这样可以促进市场调节价格机制的形成。但在具体执行时，对相关工程设计投资项目的审计却还是以2002版设计收费标准为依据。如此一来，所谓由市场调节价格变得有名无实、无法落地。盼望有关部门能抓紧协调。

民企有盼头

“态度好了，这是最先感受到的变化”“希望各种积极变化延续下去，让民营企业的实际困难都能得到回应和解决”

采访中，不少民营企业也表示，目前无论是在国家政策层面还是在具体执行层面，很多问题正逐步得到解决，民企的营商环境也在向好改善。

“态度好了，这是最先感受到的变化。”林恩说，现在去政府各部门办事，不管是反映问题还是了解政策，办事人员在接待时的态度好了很多。“解决问题可能需要时间，但这种热心为企业服务的态度，让我觉得困难慢慢能解决，也越来越有盼头。”

今年以来，林恩所在的某汽车零部件生产企业一直向相关部门反映工厂总能耗规定不合理的情况。“经过争取，现在我们不会再被随意‘直接限电停工’了，政府和企业之间有了正常沟通的渠道、解决问题的方法，这是一个好的转变。”林恩说，尤其是最近一段时间，直接和企业打交道的基层执法部门和工作人员态度都很不错，愿意耐心地听企业“吐槽”，并且表现出积极解决问题的态度，“这对于我们中小企业是非常及时的，也是期望已久的。希望各种积极变化延续下去，让民营企业的实际困难都能得到回应和解决。”

不少民企反映，如今企业对营商环境越来越看重，已经成为企业进行项目投资的重要考量因素。地方政府的招商引资、租金优惠等好政策，让泰然控股重庆分公司享受到真金白银的实惠。泰然比对多个地方的招商引资政策后，最终选择把子公司落户在重庆市九龙坡区。按照当地相关产业发展扶持办法，经认定的金融服务、高技术服务、中介服务、商贸物流、休闲旅游、总部经济、服务外包等国际国内知名企业新购建的自用办公用房，政府部门给予一定的补助。“节约的资金，我们用在更迫切需要投入的技术开发、客户服务、管理运营等方面，提升了企业经营效率。”该分公司负责人说。

“11月1日民营企业座谈会召开后，深圳市委市政府出台了许多扶持企业的政策措施。”比亚迪股份有限公司总裁办公室主任李巍说，最新出台的降低工商业用电成本政策，对高新制造企业是很大的利好，将有力减轻企业负担，提振企业发展信心。像比亚迪等高新制造业民企，用电成本占制造总成本的比例较高，这项政策可以为他们降低一大笔用电费用。经初步估算，本次电费降低后，比亚迪深圳工厂用电成本全年可节约10%至17%。

“此次降低用电成本的措施还很贴心，企业获得补贴的流程十分便利，市经贸信息委等部门与电力部门之间进行相关事项和手续的审核，不需要企业提供申报材料，不会因为申报而增加企业的额外负担。”李巍说，节省出来的用电成本，可以投入到新技术新产品研发。

一些民营企业家对政策执行还有新期待。某风能开发企业老总对记者说，目前我国不少基础产业的项目申报核准流程设计中，仍有计划经济思维痕迹，成了民企行业准入的“玻璃门”。“在民企自己找项目、自行融资、自担风险并符合国家产业政策的前提下，盼望相关部门能摒弃或最大限度地简化层层审批，或将项目审批负面清单制真正落在实处。”

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 17 版）

(责编：袁勃)