从进博会看实体经济发力点（产经观察·微视角看实体经济①）

在进博会智能及高端装配展区，机器人模型定制化柔性装配生产线为参观者定制专属机器人模型。

陈冬摄（人民视觉）

实体经济是一国经济的立身之本、财富之源。改革开放40年来，我国实体经济呈现出蓬勃的生机与活力。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，实体经济处于爬坡过坎的关键时期，在健步向前的同时也面临一些问题和挑战——振兴实体经济应瞄准哪些需求发力？高质量产品和服务的供给应如何扩大？我们又该如何提高质量标准，树起“质量第一”的标杆？

今天起，本版推出“微视角看实体经济”系列报道，以具体现象这一微视角管中窥豹、深入洞察实体经济，从需求侧、供给侧、质量标准等方面入手，分析提出让实体经济扩空间、增潜力、强后劲的对策，敬请关注。

——编 者

578.3亿美元！日前在上海闭幕的首届中国国际进口博览会，达成的累计意向成交额（按一年计）令人惊叹。

进博会的火爆场面，折射出强劲的市场需求。这些需求的存在，为我国实体经济发展提供了哪些启示？记者进行了采访。

看过去——

我国实体经济转型升级步伐加快

进博会的西门子展台前，一台基于“数字化双胞胎”技术的手机装配展机很是“吸睛”。这台由西门子和中国博众精工联合开发的展机，一边展示实际装配过程，另一边的电脑则仿真它的一系列动作，好似一对“双胞胎”。

“以往调试设备需要等图纸设计、零部件采购和组装完成后才能开始，调试时间常常被压缩。有一个项目调试手机震动马达，只为工程师预留一个月的编程调试时间，工程师每天凌晨4点睡觉、8点起床，特别紧张。”西门子技术支持工程师徐善海告诉记者，采用“数字化双胞胎”技术可使机械设计、电气设计和自动化编程同时进行，工程师们可通过虚拟调试大大减少现场调试时间，从而加快新机器的交付速度，后续运行过程中，还能实现预测性维护。

1985年，西门子与我国政府签署合作备忘录。30多年来，合作渐入佳境，领域也不断拓宽升级。“从传统的工业电气领域，到技术创新和节能减排，再到创新与智能制造、数字化。”在西门子大中华区首席执行官赫尔曼看来，这背后恰恰反映了改革开放以来我国实体经济不断转型、提升和迈进的路线图。

与西门子不同，德国埃斯维机床公司进入我国只有8年时间，但对于我国实体经济的转型升级，埃斯维机床（苏州）有限公司总经理诺伯特·魏斯特依然感受深刻：“2010年刚进入中国时，我们的机床不太容易推广。一些中国企业认为四主轴机床价格昂贵，而且不是必需品，另外也担心工人不会用。而这之后，中国企业越来越注重生产的质量和效益，对机床性能提出了更高的要求。”

“过去两年我们在中国的销售业绩始终保持两位数的高增长，今年已经提前完成了2020年计划销售业绩。”诺伯特·魏斯特说，埃斯维将进一步扩大在中国的投资，下半年，在重庆设立的新厂房将投产。

看现在——

产业转型、消费升级、分工优化都带来了巨大需求，有许多是我国实体经济可以发力的地方

进博会上，供应商们展出了不少世界先进装备和产品，从一个侧面反映出当前存在的各种旺盛需求，有许多恰恰是我国实体经济可以发力的地方。

产业转型，装备技术有需求。总重近200吨精度却能达到4微米的“金牛座”龙门铣是进博会上最大最重的产品。这一德国“巨无霸”是由瓦德里希科堡公司生产的，这家企业的负责人表示，以前客户主要是中国的大企业，通过参展才发现中国的中小企业对高端精密机床也有很大需求。“当前我国制造业进一步加大了升级改造和创新力度，通过引入高端生产设备、关键零部件、先进技术和管理经验等，可以有效提升企业的自身竞争力。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副研究员杨长湧说。

消费升级，多样便捷有需求。“能体验一下吗？”“什么时候在中国上市？”进博会上，针对肤质肤色个性化定制的兰蔻粉底液、可测体脂和进行尿检的松下马桶、来自阿尔卑斯山的矿泉水、既是文具也是玩具的创意橡皮、智能熨烫机等独具特色的家电和日用消费品等引来不少企业和观众的咨询。“近几年，中国消费市场保持平稳快速增长，消费者需求更加多样化多层次，希望体验质优价廉的产品。”达能高级副总裁帕斯卡尔·德彼得里尼说。

除了日用消费外，我国消费者对于医疗健康的需求也在升级，由此带来了对先进医疗设备的新需求。在拜耳展台，记者看到一款用于对比剂注射的高压注射系统及附件展品，打开电脑上的方案管理器，输入患者体重、对比剂类型等参数，便可输出对比剂用量、注射流速等数据。“这款展品的亮点之一就是信息化，以往医院工作人员可能主要根据经验推断剂量，但病人胖瘦体态不同，实际需要的剂量是不一样的。剂量过多，可能造成伪影，起不到诊断作用，还会对病人的肾脏产生负担。”拜耳产品应用专员陈永财介绍，目前中国对于类似科学化、信息化的医疗设备需求很大，市场前景可观。

分工优化，互利共赢有需求。“在经济全球化背景下，全球价值链合作不再是过去产业间的传统分工，你出口初级产品，我出口工业制成品。”杨长湧认为，以协同式创新、平台式协作、网格化分工为代表的新型全球价值链正在形成，拓展互利空间、优化分工布局将成为中国实体经济发展的新支点之一。

不久前，日立与腾讯就物联网领域的相关合作签署了战略合作意向书。“腾讯在物联网操作系统方面具有技术优势，日立在信息技术和操作技术领域深耕多年，还可以发挥在智慧城市、智慧楼宇项目中的设计经验，双方合作空间广阔。”日立（中国）有限公司公共关系部总经理伊藤昌广说。

看未来——

众多新需求为未来我国实体经济转型升级、优化供给提供了启示

需求所指应是供给所向。进博会上反映出的新需求，为未来我国实体经济转型升级、优化供给提供了启示。

——智能化。

“5G和人工智能结合催生出的强大力量能够变革几乎所有行业，甚至能够推动整个商业生态的根本转变。”高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫表示，到2035年，5G将在全球创造12.3万亿美元的经济产出，“无论在中国还是世界，新技术对推动经济发展有着很大的潜力。”在他看来，随着中国企业开始在5G、人工智能、物联网、大数据等领域展开部署，这些领域也将成为创新的引擎和全球经济增长的重要动力。

——服务化。

“当前，生产性服务业在全球发展很快，也有望成为我国实体经济新的增长点。”杨长湧告诉记者，以中国企业与瑞士ABB集团的合作为例，ABB为400余家中国企业在亚洲、非洲及拉丁美洲承揽的众多项目提供电力与自动化产品解决方案，并帮助解决不同国家和地区设计标准和行业规范差异化等问题，“发展与制造业相关的服务合作，包括研发设计、市场营销、物流售后等，有利于提高我国制造业的附加值，进而提升在全球价值链中的分工地位。”

——绿色化。

在日立展台，记者看到一台26吨重的橘黄色汽车解体机。“别看个头大，它连50毫米的线束都能分拣出来。”日立建机（上海）有限公司应用技术部主任驭天告诉记者，当前我国的汽车回收拆解产业还不是很成熟，多数是通过人工使用电气焊进行切割拆解，大部分废品被直接卖为废钢。实际上，拆卸下的混合金属、发动机，使用过的燃油废油等都能再生利用。“在日本，精拆汽车发展了20余年，已经较为普及。随着中国对环保、资源利用要求的提升，循环经济在中国将有广阔发展空间。”伊藤昌广说。

物联网+养老、生物医药……进博会上，热门领域不胜枚举，市场需求十分强劲。瞄准需求、抓住机遇，我国实体经济必将迎来更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 19 版）

(责编：袁勃)