扎根当地 精耕细作（企业视窗）

“一带一路”倡议提出以来，越来越多的中资企业扬帆出海，进军拉美市场。在哥伦比亚，一批以中国石化国勘哥伦比亚公司为代表、奉行赚“慢钱”理念的中资企业已经扎下根、融进去，赢得良好口碑。

“当前中资企业‘走出去’参与‘一带一路’建设过程中，我们自主开拓，主动进行商业拓展。”中国石化国勘哥伦比亚新格拉纳达能源公司首席执行官朱建国说，这种方式赚的虽是“慢钱”，但也实实在在感受到活力和后劲。

在社会责任、文化融合、合规经营等方面下足功夫

“自主开拓，就不能做‘一锤子买卖’，而要扎根当地、精耕细作，注重企业品牌的价值塑造。一句话，要把品牌擦得更亮。”朱建国说，为此中国石化国勘哥伦比亚公司在履行社会责任、文化融合、合规经营等方面下足了功夫。

大企业更要尽大责任。

哥伦比亚博雅卡港市下辖的滨松港镇，经济发展曾比较困难，当地人巴伯罗与邻居们一度陷入生活困境。中国石化国勘哥伦比亚圣湖能源公司入驻这里后，主动将支持当地畜牧业发展纳入其社会责任框架内，通过与哥伦比亚国家学术服务机构合作，向当地家庭推广现代畜牧业养殖技术。多年的不懈付出换来了当地居民的交口称赞。现在巴伯罗家的奶牛每天产奶平均增加1升，牛奶单升售价提高200比索，他笑着给自己起了个新外号叫“幸福的放牛娃”。

“在我们公司的帮助下，目前根据哥伦比亚农业生产标准，该镇从事畜牧业的家庭中已有三成成为中等规模生产者，一些养殖大户拥有的牲畜多达80头！”中国石化国勘哥伦比亚圣湖能源公司首席作业官赵煊说。

文化融合必不可少。

圣湖能源公司的511名员工中，哥伦比亚籍员工有507人，占员工总数的99.2%。圣湖能源公司从多个维度出发改善员工生活质量。“以工作时间管理为例，由于受居住地点、交通方式、文化生活习惯等因素影响，员工到达公司的时间差别很大，前后最多能差1个小时。”赵煊说，公司通过调查员工每日生活作息时间，制定了三种不同时间的弹性工作制，让员工按照自己的生活节奏选择，大幅提升了员工的幸福感。

合规经营十分重要。

“按照哥伦比亚相关规定，企业造成的人为工伤需要上报相关系统。”朱建国说，有些企业为了不留下不良记录，就“耍小聪明”，往往小伤不报或者只报给保险公司套取保费，结果在年底审核时“露馅”，被剔除出招标队伍。而中国石化国勘哥伦比亚新格拉纳达能源公司不仅严格按规定报告，而且自2013年获得当地管理体系认证后，又采取措施有效管控高风险设施及活动，从根子上削减风险隐患。如今，公司损失工时事件率和可记录事件率从2011年正式运营时的10.23%和12.79%逐步下降到零。

自主开拓、踏实经营，企业发展更长久、更给力

自主开拓、踏实经营带来了什么？

发展更长久。

“帮助他们就是帮助自己，互利共赢才能长久发展。”赵煊说，滨松港镇位于圣湖能源公司作业现场，其发展关系到公司的平稳作业和公共安全。近年来，企业通过支持当地畜牧业发展，不仅提升了当地居民的生活质量，还改善了周边生态环境，在当地产生了积极的社会效应，为企业持续健康发展构建了良好的外部环境。

发展更给力。

“公司培养我成为业务骨干，我愿意忠诚于她。”加入新格拉纳达能源公司5年后，本地员工奥斯卡从一名助理成长为部门经理。自国际原油价格下跌以来，深谙当地市场环境的奥斯卡多次与原油销售商展开谈判，使哥伦比亚北部油区原油销售价格贴水累计下降了12.5美元/桶，南部油区累计下降5美元/桶，为新格拉纳达能源公司的原油销售带来了看得见摸得着的收入。

“文化融合做好了，当地员工才会为企业努力工作，从而有效提高中资企业在当地的知名度和执行力。”哥伦比亚中资企业协会秘书长刘静说。

赵煊给记者算起了账：如今圣湖能源公司已成长为日产原油4万桶的大型石油公司，即使在低油价时期仍可实现盈利；而新格拉纳达能源公司原油日产量达到2740桶，已累计向政府交纳各类税费3.08亿美元……

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 19 版）

(责编：袁勃)