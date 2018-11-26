原标题：比特币下挫延续难言见底 数字货币市场规模缩水超八成

11月25日，比特币下探至3500美元，全球数字货币市场再现集体大幅杀跌，市值较顶点的8500亿美元市场规模缩水超过85%。业内人士称，随着监管趋严、支付普及难度大等因素，数字货币下行趋势可能延续，相关IT厂商也将受到冲击。

比特币上演价格“大跳水”

自2018年以来，比特币价格持续下跌，近期上演了“大跳水”。

多家数字货币交易所数据显示，25日比特币盘中跌破3500美元，为2017年8月以来最低点，随后拉升至3800美元附近。

而去年12月，因散户投资者纷纷涌入，比特币一度触及20000美元的峰值。随着此轮暴跌，多家媒体称比特币“泡沫正在破灭”。

据彭博社统计，从11月16日至24日，比特币五个交易日跌幅已高达24%，为本年度最差单周表现，连续下跌周期也达12个交易日。随着比特币价格暴跌，成交量也严重缩水，甚至不到高峰时的1/7。

CNBC援引分析师观点称，新入市者信心受挫，可能无法支撑比特币币值，此轮下跌可能要到3000美元左右。

比特币暴跌也引发其他加密货币大幅下挫。CoinMarketCap数据显示，目前整个加密货币市场价值已跌至约1200亿美元左右，与今年初8500亿美元规模相比严重缩水。

Oanda公司亚太交易部主管伊涅斯表示，近期比特币连续下挫，但难言见底。“当前市场投资者还有很多，但如果比特币继续朝3000美元一线靠拢，势必会引发恐慌性出逃”。

他还预测，短期交易区间会在3500美元至6500美元之间，但不排除到明年1月下探至2500美元。

“与其他资产属性不同，比特币毕竟不是黄金。”他补充说。

币值受多因素打压

业内人士认为，此次比特币大跌是多种因素合力的结果，而监管升级和货币分叉将持续给币值施压。

当前大量区块链项目存在严重泡沫，在区块链基础设施不健全的情况下，从业者不断拉高市场预期至不切实际的高度，最终遭遇现实打击，致使市场信心不断丧失。

安永近期发布的研究报告显示，该公司去年分析的372笔首次代币发行(ICO)中，有30%失去了“几乎全部”价值，而在使用ICO筹集资金的公司中，有71%的公司尚未推出原型产品。

另外，由于比特币市场是资金市场，体量相对较小，随着大额持币用户的砸盘，也容易造成币价大幅波动。如此属性令业界对其支付普及和推广前景感到担忧。

全球各大监管机构也在布局数字货币的管理体系。

根据中国人民银行相关规定，比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

然而，近年来，一些人打着“金融创新”、“区块链”等旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收资金，侵害公众权益。为此，中国人民银行等七部门曾发文叫停各类代币发行融资，并提醒公众理性看待区块链，树立正确货币观念和投资理念。

香港证监会本月宣布，计划对数字货币交易所和投资于数字资产的基金实施监管，目的在于保护投资者。

香港证监会表示，它正在考虑通过“沙盒”或运用针对数字资产相关风险调整后的现有法规，对数字货币交易所和加密资产投资组合管理公司实施监管。依据现行规则，除非数字资产被归类为证券或期货合约，否则数字货币的交易不受证监会监管。

日本在2017年规定，比特币和“另类货币”交易所必须接受日本金融厅的监管，而美国证交会今年早些时候表示，数字货币交易所可能属于它们的职权范围。

11月，两家于2017年通过ICO出售加密货币筹集资金的公司被美国监管机构责令将资金返还给投资者，因为其没有将ICO注册为证券。市场担心，其他类似公司也将被迫效仿。

货币分叉也打击了货币本身价值和投资者信心。

“比特币现金”日前宣布分叉为两个不同的版本。据报道，双方阵营现在正疯狂地在各自的区块链上开采区块以建立控制权。这是一项代价高昂的工作，两个团体都被怀疑囤有大量比特币，他们可以变卖这些资产来为他们的行动提供资金支持。

英国《金融时报》发表文章称，这种稀释正是加密货币最终注定失败的原因。与比特币旨在模仿并打败的实物黄金不同，这种数字黄金不存在真正的稀缺性。虽然原始比特币只能有2100万个，但是可以拆分的版本数量没有上限。

IT厂商受冲击

多家IT设备生产厂商近期将业绩下滑归结为数字货币市场下滑冲击。

英伟达本月业绩令人失望，该公司将业绩欠佳归咎于加密货币挖矿活动逐渐减少导致芯片库存增加，出现“加密后遗症”。

二季度时，英伟达的数字货币“采矿”业务收入一度环比深跌70%，至1.16亿美元。当时公司高管表示，随着数字货币价格下跌，预计未来这类相关的业务收入都可以“忽略不计”。

三季度，英伟达承认，PC代工营收下滑将近40%，并产生了与旧产品有关的5700万美元费用，而这主要是受到定位于加密数字货币采矿类图形处理芯片产品需求下降的拖累。由于前期发展过猛，导致库存过剩。

亚洲最大的科技公司之一台积电在第三季度财报中预计，在第四季度，“加密货币挖矿需求持续疲软”将抵消其部分增长。

另外，受数字市场疲弱影响，部分公司扩张步伐受到影响。本月数字货币交易所Coinbase澄清，近期应该不会进行IPO。原先CNN曾曝出该公司拟IPO的消息。

业内人士称，目前数字货币市场属于熊市，时机不对，不利于新上市企业获得高估值。

(责编：杨曦、仝宗莉)