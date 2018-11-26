原标题：电商App“李鬼”横行 窃取信息威胁消费者财产安全

电商App“李鬼”横行让人防不胜防

仿冒购物平台窃取信息威胁消费者财产安全

电商平台的崛起让网络购物成为人们生活常态，但随之而来的却是一些令人防不胜防的网购陷阱，威胁“互联网+”时代的购物安全。

“双11”“黑五”……随着消费者购物需求增加，电商App下载量和使用量也在增加，这也给一些仿冒购物App提供了生存空间。今年“双11”前夕，360安全大脑发布的《2018年双十一购物安全生态报告》披露，根据2018年10月的检测数据，虚假仿冒主流购物App的数量接近4000个，覆盖设备超过30万个。其中，被仿冒最多的购物App为手机淘宝，达1148个，覆盖设备数超过17万；其次是拼多多，仿冒数达639个；天猫、京东、美团、唯品会等购物平台都在被仿冒名单前十名。

为了进一步了解虚假仿冒App的实际状况，记者进行了调查采访。

热门电商频频被山寨

近几年的“双11”购物节，大学生李邱都会在手机上用电商平台的客户端购买早就选好的商品。尽管如此，作为资深买家的李邱也曾险些被仿冒的购物App蒙蔽。

“去年‘双11’之前，我收到很多广告短信，写着‘买一送一’‘优惠促销’之类的话。我就点了其中一条短信的网站链接，直接就跳转到App的下载页面。”李邱向记者回忆起他的经历，“这个App看上去与正规的购物平台客户端一模一样，但只要打开这个App,就会不断跳出各种广告，还会直接跳到色情网站、赌博游戏的下载页面，停都停不下来。”

采访中，受访者普遍反映，虚假仿冒的购物App通常与正版App界面一致，使用与正版App相似的名字和LOGO图标，使用户难辨其真伪。

对于虚假仿冒App的猖獗，曾有网友调侃：“我躲过了粤利粤，分清了营养抉线，能认出康帅傅、脉劫、王老古，却无法看清楚这些App。”

虚假仿冒购物App又是如何传播并诱导消费者下载的？

“有时候应用平台里下载量多、排名靠前的App也不一定就是正版程序。”李邱告诉记者，“假冒的购物App经常伪装成WIFI破解、色情视频与小说之类的软件诱导人们下载。另外，一些论坛上有发布App推广信息的账号，这些账号注册时间都比较短，相应的App也可能会存在问题。”

去年“双11”期间，腾讯手机管家发布的《双11网购诈骗安全报告》认为，一些诈骗短信中可能包含恶意网址，用户点击后会跳转到钓鱼网站或病毒App下载页面，不但没有领取优惠反而失财。

仿冒App只做细微改动

购物App种类、版本众多，也增加了消费者的辨认难度。

“我一般会从正规应用商店下载客户端，但有时候搜一个软件名称会出来很多个，看上去都是正版的，只能通过评论和下载次数来猜测。之前我和朋友的手机里都有某知名购物网络平台App,但我们的软件图标不一样。不同时间下载、是否安装更新都会影响图标的样子，这就更难判断真假了。”消费者张力向记者表达了她的焦虑。

记者在采访中发现，张力所面临的问题也是大多数消费者的困惑，普通消费者对于App的辨认能力有限。

根据《2018年双十一购物安全生态报告》披露的仿冒购物App案例，以亚马逊App为例，山寨版App界面的LOGO和搜索栏等与正版App完全一样，只是在主页面推荐商品的部分有所差别。正版App的字体看上去较为饱满，但山寨App的字体却显得比较单薄，颜色也较浅。

记者试图在一款第三方安卓手机软件平台搜寻淘宝App,输入“淘宝”进行关键词搜索后得到十余个结果，其中包括“手机淘宝”“淘宝精选”“淘宝特卖”“淘宝购物”等，图标几乎都是橙色底色配上白色“淘”字样。

张力告诉记者，“双11”期间电商平台App的图标会在原有图标的基础上进行改变，比如添加“11.11”或其他字样，更增大了消费者对于真假App辨认的难度。

记者还注意到，一些山寨购物App通过更换图标底色、更改正版App中字体等方式偷梁换柱。除了颜色或字体等细微差别，部分仿冒的购物App和电商平台官方发布的App几乎没有差异，用户仍可以在其操作界面浏览、搜索商品，也可以进入商家的店铺界面，浏览其他用户的购买评价等。

仿冒一款App很容易

虚假、仿冒、山寨App究竟是如何被开发出来的？其目的又是什么？

赵杰是一名App技术开发从业者，他告诉记者，仿冒的购物App往往以获取用户的通讯记录、短信、照片以及在电商平台的注册、消费记录等个人信息为目的。

“只要让用户通过App登录，便能够获得用户的个人信息，可以将这些信息传输到一个服务器，再把信息卖给有需求的人，比如需要精准投放广告的，这是有利润的。”赵杰说。

App开发的前景吸引了部分热衷于软件编程的创业者，也为山寨购物App提供了“土壤”。

记者又联系到活跃在App技术开发QQ交流群的业内人士马胜，他告诉记者，“单从技术的角度讲，仿冒一款App是非常容易的。我曾经写了一款适用于安卓系统的手机App,几天就被抄袭了，甚至连图标都一模一样，就是把配色给换了。对于这些盗版的App,第三方软件下载平台很难管理，尤其是安卓系统的软件，本来就是一个开放的平台，大家只要有技术就可以入驻。”

对于山寨App的危害，马胜透露，山寨的购物App不只可以通过要求用户注册、下单支付以窃取支付账号和银行账户信息，还可以通过App内置的程序和算法暗中“跑流量”，恶意扣取用户账户内的资金。

“有的App手法更黑，挂有木马或者是病毒，只要打开这个程序，手机就会中病毒。这些都可以在手机用户不知情的情况下完成，用户的手机被木马程序入侵了都不知道。”马胜说。(应采访对象要求，文中受访者均为化名)（本报记者 杜 晓 实习生 付紫璇）

(责编：杨曦、仝宗莉)