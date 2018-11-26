原标题：中消协建议对名不副实的星级饭店摘星降级处理 星级饭店评定并非“一劳永逸”

星级饭店的评定也并非“一劳永逸”。按照规定，饭店开业一年后可申请评定星级，经相应星级评定机构评定后，星级标志有效期为三年

对媒体日前曝光的多家星级酒店使用同一块脏抹布、脏浴巾或脏海绵擦拭杯子、洗手台、镜面等问题，中国消费者协会发表声明，建议对名不副实的星级饭店，该摘星的摘星、该降级的降级，为消费者评选出真正名实相符的星级饭店。

我国饭店星级评定制度始于30年前。如今，星级不仅是消费者身处陌生环境选择住宿的重要参考，还扩展为优秀服务品质的代名词，许多窗口行业纷纷借用星级打造自己的服务等级，如星级医院、星级养老院，等等。

饭店星级从一到五，星级越高，表示饭店的等级越高。文化和旅游部最新公布的2018年第二季度全国星级饭店统计公报显示，共有9332家星级饭店通过省级旅游主管部门审核，包括一星级60家，二星级1583家，三星级4497家，四星级2367家，五星级825家。

星级饭店评定遵从什么样的标准？专家介绍，目前我国星级评定工作的依据是国家标准《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308—2010），星级标准颁布实施至今，经历了1993年、1997年、2003年和2010年四次修订，目前实施的正是2010年修订的版本。

记者注意到，标准中提到的各星级划分条件分为必备条件、设施设备、饭店运营质量三大类。其中，必备项目检查表规定了各星级应具备的硬件设施和服务项目。评定检查时，逐项确认达标后，再进入后续打分程序，这部分被俗称为星级评定的“硬性指标”，设施设备的要求则包括地理位置、周围环境、建筑结构及功能布局、共用系统、前厅等若干环节，总分600分。饭店运营质量的评价内容分为总体要求、前厅、客房、餐饮、其他、公共及后台区域等6个大项，评分时按“优”“良”“中”“差”打分并计算得分率。

记者还注意到，对客房卫生方面，从一星级到五星级都有明确标准，其中五星级必备项目检查表中明确“客房、卫生间应每天全面清理一次，每日或应宾客要求更换床单、被套及枕套，客用品和消耗品补充齐全，并应宾客要求随时进房清理”。这可以说是五星级饭店必须达到的“硬杠杠”。此外，饭店运营质量的评价内容也对“客房与卫生间清扫整洁、无毛发、无灰尘、无污渍”，以及包括房门、家具、面盆、浴缸、淋浴区、客用品（毛巾、口杯等）等多项内容列举了打分选项。

星级饭店的评定还要遵守严格的程序，要获评五星级饭店，除了要经过逐级申请、推荐、审查与公示、宾客满意度调查等程序，还要经过国家级星评员以明查或暗访形式的评定检查。

而且，星级饭店的评定也并非“一劳永逸”。按照规定，饭店开业一年后可申请评定星级，经相应星级评定机构评定后，星级标识有效期为三年。三年期满后应重新评定。

按照严格标准和程序评定的星级饭店理应是行业标杆，对于消费者协会对名不副实的星级饭店该摘星的摘星、该降级的降级的建议，中国旅游研究院博士韩元军认为，现行《旅游饭店星级的划分与评定》标准是2010年修订的，与当前饭店业发展现状和趋势已有所不符，要及时修订，特别是对于这次媒体曝光的星级饭店存在的类似问题要给予一票否决权，以引导星级饭店健康有序发展。此外，要改变星级饭店评定三年一复核的规定，星级评定机构要不定期召开会议，积极作为，给予出现严重问题、影响恶劣的星级饭店相应处理。

据悉，今年6月份，《旅游饭店星级的划分与评定》修订工作会议在北京举行，相关修订工作已正式启动。

(责编：杨曦、仝宗莉)