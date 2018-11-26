原标题：谨防盒马“标签门”再次上演

主打新鲜品牌的商家竟然出现更换标签的行为，让消费者如何相信其他在售商品质量无忧？按照规定，食品经营者对即将过期的食品应向消费者作出醒目提示。如果商家出于维护品牌定位的需要，不愿意打折销售临期食品，不妨爱心捐赠给公益组织

给胡萝卜换个新标签，竟然导致盒马鲜生被上海静安区市场监管部门立案调查，并导致公司上海区总经理被免，这个代价不可谓不大。

但是，盒马“标签门”事件远未就此结束。目前，市场监管部门认定盒马涉嫌以欺诈手段提供商品，侵害消费者权益。依据《食品安全法》，相关部门可没收违法所得和违法生产经营的食品，并处五万元以上十万元以下罚款。

盒马更大的损失应该是消费者信任的流失。从诞生之日起，盒马的“标签”就是新鲜优质，有些产品甚至宣称“日日鲜”，商品售价明显高于其他超市。如今查询还能看到，涉事的上海大宁路店有两种胡萝卜在售，有机胡萝卜250g要卖15.8元，水果胡萝卜136g要卖9.9元，算下来，一斤折合30多元。在普通超市里，一斤胡萝卜通常卖价2元左右。每斤多出来的20元，大都是品牌溢价，也就是消费者因为信任盒马的新鲜度而埋单。

如今，主打新鲜品牌的商家竟然出现更换标签的欺诈行为，让消费者如何相信其他在售商品质量无忧？

事件发生后，为挽回消费者信任，盒马立即启动了补救措施，一方面罢免高管、对所有门店实行自查；另一方面招募社会监督员，每周两次门店监督。这些措施能否杜绝类似情况再次发生、重塑消费者信心，还需拭目以待。

盒马“标签门”其实映射出一些地区商超环境的常态。根据中国电子商务研究中心的统计，早在2012年就有媒体曝出某超市的过期清美豆制品被替换了新包装、打上新标签；联华超市在2016年因频繁出现两个日期被法院以违反食安法判决10倍赔偿。相关裁判文书在近三年也有上千件。可以说，更换标签、虚构生产日期的行为一直都没有停止过。

从国际来看，即使在食品监管公认严格的日本，也无法完全杜绝换标签现象。著名的“白色恋人”饼干在2007年被曝出篡改保质期，故意将产品保质期延长了一个月，同时还在公司内部的其他产品上查出有金黄色葡萄球菌，公司自主回收产品，社长引咎辞职；生产日本老牌点心的赤福株式会社也在例行检查时发现有篡改生产日期行为，导致赤福饼销售一落千丈。

临期食品到底怎么处理？2012年，原国家工商总局发文明确要求，食品经营者对即将过期的食品应向消费者作出醒目提示，也就是说，到了保质期临界期限的食品需要告之顾客并单独出售。根据北京市工商局公布的“食品保质期临界”6级标准，罐头、糖果、饼干等标注保质期1年或更长的，临界期为到期前45天；标注保质期少于15天的，如牛奶、未灭菌熟食、未灭菌盒装豆制品等，临界期为到期前1至4天。这些临期商品质量毫无问题，依然可以食用，如果单独开设销售柜台低价出售，完全可以吸引一部分对价格敏感、对新鲜度要求不高的用户。现在，许多超市都开设了临期商品柜台。只要明明白白告诉消费者，消费者是可以接受的。

据媒体报道，盒马当日未售出的日日鲜蔬菜会直接送入垃圾清理车销毁。国内某些面包房当日未售出的面包蛋糕也会直接扔进垃圾桶，实在浪费。如果商家出于维护品牌定位的需要，不愿意打折销售临期食品，不妨爱心捐赠给公益组织，分发给困难家庭、给流浪动物。以盒马的配送能力，完全可以定点帮扶一些困难家庭，让最后一波快递员带着爱心敲响困难群众的家门。

(责编：杨曦、仝宗莉)